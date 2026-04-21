عمران خان کی فیملی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتی، علیمہ خان کی مداخلت کا تاثر غلط ہے: بیرسٹر گوہر

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو عہدوں کا لالچ نہیں ہے اور وہ پارٹی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر رہی۔ انہوں نے ملک میں سیاسی رواداری اور استحکام پر زور دیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے راولپنڈی کے اڈیالہ روڈ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی فیملی نہ تو سیاست کرنے کی خواہش مند ہے اور نہ ہی انہیں کسی حکومتی عہدے کا کوئی لالچ ہے۔ انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان انہیں کسی قسم کی ہدایات دیتی ہیں یا پارٹی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا ہے علیمہ خان نے ان سے ہمیشہ صرف بانی پی ٹی آئی کی خیریت اور
ان سے متعلق امور پر بات کی ہے اور کبھی کسی سیاسی فیصلے میں مداخلت نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی کی بہنیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور کسی کو بھی ان کے حوالے سے غیر مناسب یا سخت زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں پر صرف ملک دشمن عناصر ہی ناخوش ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ان کامیابیوں پر خوش ہیں لیکن ہمارا ماننا ہے کہ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا اور اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں ملایا جائے گا تب تک بیرونی ممالک کے ساتھ صلح کرانے یا سفارتی کامیابیوں سے ملکی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے زور دیا کہ ملکی حالات کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی رواداری کا مظاہرہ کرنا ناگزیر ہے، ورنہ یہ سیاسی تناؤ معاشرے میں نفرتوں کو جنم دے سکتا ہے جو ملک کے لیے کسی صورت نیک شگون نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا موقف صرف پارٹی لیڈرشپ ہی پیش کرتی ہے اور سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس لیے قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی سے ملاقاتوں کے حوالے سے بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود 16 اکتوبر کے بعد سے ملاقاتوں پر پابندی عائد ہے جو جمہوریت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت ناساز ہونے کے پیش نظر انہیں جلد از جلد ہسپتال منتقل کیا جائے اور ان کی مکمل صحت یابی تک علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بشریٰ بی بی اور عمران خان کی رہائی کے لیے قانونی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے محمود خان اچکزئی کے حوالے سے کہا کہ ان کی قیادت میں پی ٹی آئی کا اتحاد مضبوط ہے اور اگر کوئی تحفظات ہیں تو انہیں باہمی بات چیت سے حل کر لیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے لیے ملک میں کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور امن کا قیام ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی کے تمام تر فیصلے عمران خان کی ہدایات کے عین مطابق کیے جا رہے ہیں اور تمام کارکنان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ پارٹی کے اندرونی معاملات کو باہر میڈیا پر نہ اچھالیں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں
