عنایت حسین بھٹی کا جملہ

عنایت حسین بھٹی کا جملہ
عنایت حسین بھٹی، پاکستانی فلمی صنعت، گلوکار، اداکا
عنایت حسین بھٹی ایک پاکستانی گلوکار، اداکار، ہدایت کار اور مصنف تھے۔ وہ پاکستان کی فلمی صنعت میں ایک اہم شخصیت تھے۔

پاکستان کی فلمی صنعت میں ایک اہم شخصیت کا جملہ ہے عنایت حسین بھٹی۔ ان کا جنم 1929ء میں گجرات میں ہوا تھا۔ فلمی سفر میں ان کی آواز نے سبھی کو متاثر کیا اور بعد کے برسوں میں ان کے گائے ہوئے گیت بے حد مقبول ہوئے۔ انھوں نے لگ بھگ ڈھائی ہزار گانے ریکارڈ کروائے۔ 1965ء میں ریڈیو پاکستان سے عوام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے اور سرحد پر لڑتے جوانوں کا لہو گرمانے کے لیے گیت نشر ہورہے تھے۔ یہ جنگی ترانہ آج بھی ان کی یاد دلاتا ہے۔ عنایت حسین بھٹی نے بطور گلوکار پاکستانی فلمی صنعت کو کئی سدا بہار اور لازوال نغمات ہی نہیں دیے بلکہ بحیثیت فلم ساز متعدد کام یاب فلمیں بھی دیں۔ انھوں نے ذاتی پروڈکشن ہاؤس بھی قائم کیا تھا جس کے بینر تلے 50 فلمیں بنائی گئیں.

