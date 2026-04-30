عوام کو ریلیف جاری: وزیراعظم نے سبسڈی میں توسیع کی منظوری دے دی، سندھ حکومت کا بھی اعلان

وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی طور پر کمزور طبققات کے لیے پٹرول سبسڈی میں ایک ماہ کی توسیع منظور کر دی۔ سندھ حکومت نے بھی موٹر سائیکل سواروں کے لیے پیٹرول سبسڈی کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا۔
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی طور پر کمزور طبققات کے لیے جاری ریلیف کے اقدامات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ حالات کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیراعظم نے موٹر سائیکل سواروں، پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو پہلے سے دی جانے والی سبسڈی میں ایک ماہ کی توسیع منظور کر دی ہے۔ انہوں نے مسافر اور مال بردار ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کسی بھی قسم کی بڑھوتری کو روکنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیراعظم نے عوام کو دی جانے والی ریلیف کی تمام تر اقدامات کی مؤثر نگرانی پر زور دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فوائد براہ راست مستحق افراد تک پہنچیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر پہلے ہی اربوں روپے مالیت کا ایک بڑا قومی ریلیف پیکج فراہم کیا ہے تاکہ شہریوں کو مشکل حالات میں مدد مل سکے۔ شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا جاری رکھے گی اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عام آدمی کی مدد کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کسی بھی صورت میں شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیراعظم نے علاقائی استحکام کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں حالات کی بہتری سے مستقبل قریب میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ صوبہ سندھ کی حکومت نے بھی موٹر سائیکل سواروں کے لیے مخصوص پیٹرول سبسڈی کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا ہے، جس سے مسافروں کو مسلسل ریلیف ملے گا۔ وزیِاعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایندھن سبسڈی اسکیم کی توسیع منظور کی، جو آج ختم ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سبسڈی جاری رہے گی، جس سے اہل افراد صوبائی حکومت کی ریلیف کی اس پہل سے مزید فائدہ اٹھا سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسکیم بڑھتے ہوئے ایندھن کے اخراجات سے متاثرہ روزگار کرنے والے شہریوں کی مدد کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق، سندھ حکومت اس پروگرام کے تحت موٹر سائیکل کے مالکان کو ماہانہ 2,000 روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ صوبائی حکومت کی عوام پر مالی بوجھ کم کرنے اور کم آمدنی والے طبققات کے لیے ہدف بنائے گئے تعاون کے اقدامات کو جاری رکھنے کی عزم کا اظہار ہے۔ سندھ حکومت کا یہ اقدام وفاقی حکومت کے ریلیف پیکج کے ساتھ مل کر شہریوں کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ سبسڈی کے پروگراموں کی شفافیت اور موثر نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کو روکا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، وفاقی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے گی۔ وزیراعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ملک کو معاشی بحران سے نکالا جا سکے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت جلد ہی معاشی اصلاحات کے ذریعے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دے گی۔ سندھ حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں کے لیے سبسڈی کی توسیع ایک اہم قدم ہے جو شہریوں کو ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے راحت پہنچائے گا۔ یہ اسکیم خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی جو روزگار کے لیے موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں.
