عوامی ایکشن کمیٹی نے وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے کمیٹیوں کی تجاویز پر مشاورت کرنے کے بعد مزید مشاورت شروع کر دی ہے۔
مئی 31، 2026ء، 01:46:26 PKT عوامی ایکشن کمیٹی نے وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے کمیٹیوں کی تجاویز پر مشاورت کر رہی ہے مزAFFARABAD (ڈنيا نیوز) - عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی مذاکرات ی کمیٹی کے درمیان تیسری راؤنڈ کے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں۔ منبع کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی نے مزید مشاورت شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے مذاکرات ی کمیٹیوں کے درمیان چوتھی راؤنڈ کی مذاکرات ہوں گی۔ دوسری طرف منبع نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی ارکان وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے کمیٹیوں کی تجاویز پر مشاورت کر رہے ہیں۔ مزید برآں عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی ارکان وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے کمیٹیوں کو فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ پچھلے دنوں تک اس معاملے میں ایک سرے سے سرا تاخیر برپا رہی تھی جبکہ اس کے دیگر پوائنٹس پر بہت زیادہ اتفاق رائے تھا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس اس معاملے کے علاوہ کسی اور آپشن کا انتخاب ہے نہیں.
مئی 31، 2026ء، 01:46:26 PKT عوامی ایکشن کمیٹی نے وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے کمیٹیوں کی تجاویز پر مشاورت کر رہی ہے مزAFFARABAD (ڈنيا نیوز) - عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان تیسری راؤنڈ کے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں۔ منبع کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی نے مزید مشاورت شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان چوتھی راؤنڈ کی مذاکرات ہوں گی۔ دوسری طرف منبع نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی ارکان وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے کمیٹیوں کی تجاویز پر مشاورت کر رہے ہیں۔ مزید برآں عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی ارکان وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے کمیٹیوں کو فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ پچھلے دنوں تک اس معاملے میں ایک سرے سے سرا تاخیر برپا رہی تھی جبکہ اس کے دیگر پوائنٹس پر بہت زیادہ اتفاق رائے تھا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس اس معاملے کے علاوہ کسی اور آپشن کا انتخاب ہے نہیں
عوامی ایکشن کمیٹی وفاقی حکومت آزاد کشمیر مذاکرات مشاورت