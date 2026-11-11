عہدیداری میں عمران خان کے قانونی مشاورت کی اجازت
اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشری بی بی کے ساتھ مشاورت کی اجازت دی، جس سے عدالت میں دو نئے کیسوں پر رہنمائی کا امکان ہے
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیہالا جیل میں عمران خان اور بشری بی بی کے لیے قانونی مشاورت کی اجازت دیتے ہوئے عدالت میں دونوں کے موجودہ مقدمات پر توجہ مرکوز کی۔ یہ فیصلہ عدالت کے ایک دو ممبر بنچ نے علی کدر ٹرسٹ کیس کے اپیل کے دوران کیا۔
ایڈیالا جیل میں قانونی مشاورت کا عمل
سردار لطیف کھوسہ نے بشری بی بی سے ملاقات کی، جب کہ بارسٹر سلمان صفدر کا مقصد عمران خان کے ساتھ نئی قانونی ہدایات پر بات چیت کرنا تھا۔ عدالت نے ہدایات دی کہ ہر ملاقات کی مدت ایک گھنٹہ ہو اور اجازت صرف قانونی امور تک محدود رہے۔Also readسری لنکا نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو چیلنج کرتے ہوئے قریبی اسکور بنایا
انکشاف ہوا کہ 19 مئی 2024 کو عدالت نے دو ملاقاتیں طے کرائی، پہلی بشری بی بی کی اور دوسری عمران خان کی۔ جلسے کے بعد بارسٹر صفدر نے کہا کہ مزید پانچ لوگوں کی شمولیت کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی۔
بشری بی بی کی طبی صورتحال اور عدالت کے ردعمل
بارسٹر صفدر نے عدالت کو بتایا کہ بشری بی بی کو ڈاکٹر کے مطابق سرجری کے بعد فوری علاج نہ ملنے پر شکایت کی ہے۔ انہوں نے عدالت سے ایک طبی بورڈ بنانے کی درخواست کی تاکہ بیمہ کیا جائے۔
دوسری طرف، اسلام آباد کے اڈوکیٹ جنرل نائید ملک نے دفاع کیا کہ جیل میں بشری بی بی کو طبی سہولتیں دستیاب ہیں اور حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ انہوں نے جیل کے میڈیکل بورڈ کے سروے کا حوالہ دیا۔
عمران خان کے لیے آئندہ اقدامات
بارسٹر صفدر نے کہا کہ وہ عمران خان کی راہنمائی کے لیے مزید ملاقاتوں کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن عدالت نے پہلی ملاقات کے بعد مزید روزانہ کی درخواست برطرف کی۔
یہ عدالت کے حتمی فیصلے کے بعد آئندہ دو ہفتوں میں مبارک ہو گا، جہاں دونوں فریق اپنی اپنے دعووں کو عدالت میں پیش کریں گے۔
ان معاملات کا نتیجہ عوامی ریٹائرمنٹ اور بیانات پر اثر انداز ہوگا، اور عدالت کے فیصلے کا متوقع اثر پاکستان کے سیانے اور مستقبل کے سیاسی طرزِ عمل پر پڑے گا۔
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