عیدالاضحیٰ کے بعد صفائی اور احتیاط کا خاص خیال رکھیں

عیدالاضحیٰ خوشیوں، قربانی اور ایثار کا تہوار ہے، لیکن قربانی کے بعد گھروں، گلیوں اور اطراف میں پھیلنے والی آلائشوں، خون اور تعفن کی بو اکثر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں یہ مسئلہ مزید سنگین ہو جاتا ہے کیونکہ نمی، خون اور گوشت کی باقیات جراثیم، مچھروں، مکھیوں اور بیکٹیریا کی افزائش کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتی ہیں۔ ماہرینِ صحت کے مطابق اگر صفائی اور احتیاط کا خاص خیال نہ رکھا جائے تو مختلف بیماریاں تیزی سے پھیل سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قربانی کے فوراً بعد آلائشوں کو کھلا چھوڑنے کے بجائے مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا سب سے ضروری قدم ہے۔ آلائشوں کو مضبوط تھیلوں میں بند کرکے جلد از جلد مقررہ جگہ پر منتقل کرنا چاہیے تاکہ تعفن اور جراثیم نہ پھیلیں۔ اگر آلائشیں زیادہ دیر تک کھلی رہیں تو ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں جو بعد میں کھانے پینے کی اشیا کو آلودہ کرسکتی ہیں۔ گھر یا قربانی کی جگہ پر بہنے والے خون کو فوری صاف کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ خون والی جگہ پر پہلے پانی بہایا جائے، پھر فینائل، بلیچ یا جراثیم کش محلول کا استعمال کیا جائے تاکہ بدبو اور جراثیم دونوں کا خاتمہ ہو سکے۔ بعض لوگ صرف پانی ڈال کر صفائی مکمل سمجھ لیتے ہیں، لیکن جراثیم کش ادویات استعمال نہ کرنے سے بیکٹیریا باقی رہ سکتے ہیں۔ ماہرینِ حفظانِ صحت کے مطابق عید کے دنوں میں گھر کے کچرے کو معمول سے زیادہ بار باہر پھینکنا چاہیے۔ گوشت کے بچے ہوئے ٹکڑے، چربی یا ہڈیاں اگر زیادہ دیر گھر میں رکھی جائیں تو ان سے شدید بدبو پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹ بن ہمیشہ ڈھکن والے استعمال کریں تاکہ مکھیاں اور کیڑے مکوڑے نہ آئیں۔ گھر کے فرش، سنک، چاقو، لکڑی کے تختے اور گوشت کاٹنے والے تمام برتنوں کو گرم پانی اور صابن سے اچھی طرح دھونا بھی ضروری ہے۔ کچے گوشت میں موجود جراثیم ہاتھوں اور برتنوں کے ذریعے آسانی سے منتقل ہو سکتے ہیں، اس لیے گوشت ہاتھ لگانے کے بعد بار بار ہاتھ دھونے کی عادت اپنانی چاہیے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو مناسب درجہ حرارت میں محفوظ رکھنا بہت اہم ہے۔ گوشت زیادہ دیر کمرے کے درجہ حرارت پر رکھا رہے تو اس میں بیکٹیریا تیزی سے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے گوشت کو جلد از جلد فریج یا فریزر میں منتقل کرنا چاہیے اور فریزر کو ضرورت سے زیادہ بھرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے تاکہ ٹھنڈک یکساں برقرار رہے۔ تعفن اور بدبو سے بچنے کے لیے گھر میں قدرتی خوشبوؤں کا استعمال بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لیموں، سرکہ، بیکنگ سوڈا یا لوبان جیسی چیزیں فضا کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھڑکیاں کھلی رکھنے اور ہوا کی آمدورفت برقرار رکھنے سے بھی بدبو کم ہوتی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ قربانی کے بعد صفائی کے دوران دستانے اور ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر ان افراد کو جو الرجی، دمے یا جلدی بیماریوں کا شکار ہوں۔ بچوں کو آلائشوں اور خون والی جگہوں سے دور رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ انفیکشن سے محفوظ رہیں۔ عیدالاضحیٰ کی اصل خوبصورتی صرف قربانی میں نہیں بلکہ صفائی ، نظم و ضبط اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں بھی ہے۔ اگر ہر گھر اور ہر محلہ صفائی کا خاص خیال رکھے تو نہ صرف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ عید کی خوشیوں کو بھی مزید خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔عید کی تعطیلات کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 2237 پوائنٹس کا اضافہ.
