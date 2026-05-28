عیدالاضحٰی کے دوسرے دن پاکستان میں جانوروں کی ذبح کا سنت جاری

عیدالاضحٰی کے دوسرے دن پاکستان کے مختلف علاقوں میں جانوروں کی ذبح کا سنت جاری ہے۔ عید کے دوسرے دن بھی خاندانوں نے خوشی مہمانوں کی میزبانی کی، ساتھ ہی کھانے پینے کے مخصوص آئٹمز جیسے بریانی، ٹیکا، بوتی، سیخ کباب، ہنٹر بیف، میٹھا سجی، قورمہ، کاراہی اور کوٹے بھی بنائے گئے۔ عید کے پہلے دن جانوروں کی بڑی تعداد کا ذبح کیا گیا تھا اور بعد ازاں گوشت کو رشتہ داروں، پڑوسیوں اور محرومین میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بہت سے خاندانوں نے باربی کی پارٹیاں بھی آرپنڈ کیں، جبکہ خواتین نے اپنے خاندان اور مہمانوں کے لیے خاص طور پر لیور ڈشز جیسے کھانے بنائے۔ طبیبوں نے خاص طور پر دیابت، خون کے دباؤ، چلری اور دل کی بیماریوں سے مریضوں کو لیور، کلیہ، دماغ اور ٹوٹروں کے زیادہ استعمال سے بچنے کا مشورہ دیا ہے، ساتھ ہی ہی تلی اور مصالحہ سے بھرے کھانے سے بھی بچنا چاہیے۔ پاکستان موسمیاتی دفتر نے پنجاب اور سندھ میں 28 مئی کو گرمی کی پیشی کا اندازہ لگایا ہے، جس میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے زیادہ ہو سکتا ہے۔
