Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

عیدالاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کی عسکری قیادت کی مبارکباد

اخبار News

عیدالاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کی عسکری قیادت کی مبارکباد
عیدالاضحیٰپاکستان کی عسکری قیادتمبارکباد
📆27/05/2026 12:11 am
📰ExpressNewsPK
57 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 53%

عیدالاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کی عسکری قیادت نے پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ عسکری قیادت نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء، غازیوں، افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

عیدالاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کی عسکری قیادت نے پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ملکی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ عیدالاضحیٰ قربانی، ایمان، ایثار اور قومی یکجہتی کا عظیم درس دیتی ہے۔ عسکری قیادت نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ، غازیوں ، افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پیغام میں شہداء پاکستان کے اہل خانہ کو خصوصی طور پر خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے مکمل عزم کے ساتھ کھڑی ہیں جبکہ امن و استحکام کے قیام کے لیے افواج پاکستان قوم کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ پیغام میں پاکستانی عوام کی استقامت، حوصلے اور قربانیوں کو بھی سراہا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام قومی ادارے متحد ہیں.

عیدالاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کی عسکری قیادت نے پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ملکی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ عیدالاضحیٰ قربانی، ایمان، ایثار اور قومی یکجہتی کا عظیم درس دیتی ہے۔ عسکری قیادت نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء، غازیوں، افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پیغام میں شہداء پاکستان کے اہل خانہ کو خصوصی طور پر خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے مکمل عزم کے ساتھ کھڑی ہیں جبکہ امن و استحکام کے قیام کے لیے افواج پاکستان قوم کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ پیغام میں پاکستانی عوام کی استقامت، حوصلے اور قربانیوں کو بھی سراہا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام قومی ادارے متحد ہیں

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

عیدالاضحیٰ پاکستان کی عسکری قیادت مبارکباد شہداء غازیوں افواجِ پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 03:11:46