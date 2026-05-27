عیدالاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کی عسکری قیادت کی مبارکباد

عیدالاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کی عسکری قیادت نے پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ عسکری قیادت نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء، غازیوں، افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
عیدالاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کی عسکری قیادت نے پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ملکی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ عیدالاضحیٰ قربانی، ایمان، ایثار اور قومی یکجہتی کا عظیم درس دیتی ہے۔ عسکری قیادت نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ، غازیوں ، افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پیغام میں شہداء پاکستان کے اہل خانہ کو خصوصی طور پر خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے مکمل عزم کے ساتھ کھڑی ہیں جبکہ امن و استحکام کے قیام کے لیے افواج پاکستان قوم کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ پیغام میں پاکستانی عوام کی استقامت، حوصلے اور قربانیوں کو بھی سراہا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام قومی ادارے متحد ہیں.
