عید الاضحیٰ: عقیقہ اور قربانی

ہر سال دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر مختلف اقسام کے جانور قربان کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بہت سے لوگ قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو مختلف وجوہات کی بنا پر مقررہ وقت پر اپنے بچوں کا عقیقہ ادا نہیں کر سکتے۔ اسلامی قانون کے مطابق بچے کی پیدائش کے بعد ساتویں دن عقیقہ کرنا بہتر ہے تاہم اگر اس دن ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو بعد میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مذہب اسلام میں کوئی سخت پابندی نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جو افراد مختلف وجوہات کی بنا پر مقررہ وقت پر عقیقہ ادا نہیں کر سکے، کیا وہ عید الاضحیٰ کے دوران اسی جانور کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں۔مذہب اسلام کے مختلف مکاتبِ فکر اس کی مختلف تشریحات پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض مکاتبِ فکر کے مطابق قربانی کے ساتھ عقیقہ کرنا جائز نہیں جبکہ بعض کے مطابق یہ جائز ہے۔ اسلامی محققین کا کہنا ہے کہ اگرچہ مختلف مکاتبِ فکر کے ماننے والے اپنی اپنی وضاحتیں دیتے ہیں تاہم قرآن یا حدیث کی روشنی میں اس بارے میں فیصلہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اسلامی مصنف اور تجزیہ کار شریف محمد کہتے ہیں کہ 'اسلام کے مطابق عقیقہ سنت اور قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے مقررہ وقت پر اپنے بچے کا عقیقہ نہ کر سکے تو وہ کچھ شرائط کے ساتھ قربانی کے وقت عقیقہ کر سکتا ہے۔'حدیث کے مطابق پیدائش کے ساتویں دن بچے کا نام رکھنا، سر منڈوانا اور بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرنا سنت ہے اسلام میں ایک اہم سنت عقیقہ کی رسم ہے، جو نومولود کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے اور بچے کی خیریت کی دعا کے لیے جانور ذبح کر کے ادا کی جاتی ہے.
