عید الاضحیٰ کے تیسرے دن بھی جوش و خروش جاری

پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ کے تیسرے اور آخری دن بھی قربانی کے مراسم جاری ہیں، خاندان مل بیٹھ کر روایتی پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور تفریحی مقامات پر رش ہے۔
کراچی: عید الاضحیٰ کا تیسرا اور آخری دن بھی پورے پاکستان میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ شہری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اجتماعی اور انفرادی طور پر قربانی کے مراسم ادا کر رہے ہیں۔ لاہور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں گھروں کو خوشیوں سے بھرے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خاندان اور رشتہ دار ایک دوسرے سے ملنے اور گھروں میں محفلیں سجانے میں مصروف ہیں۔ عید کے روایتی پکوان جیسے بریانی، کباب، تکہ، قورمہ اور مٹن کڑھی مہمانوں کو پیش کیے جا رہے ہیں، جن سے تہوار کا ذائقہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے عید کے خصوصی کھانوں اور باہری اجتماعات کی تیاری کے لیے پیش ور شیفوں اور باربی کیو ماہرین سے مدد لی ہے، جس سے تہوار کا ماحول اور بھی پرجوش ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے جو پہلے دو دنوں میں قربانی کے فرائض مکمل کر چکے ہیں، وہ آخری چھٹی کو اپنے پیاروں کے ساتھ گزار رہے ہیں، مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں اور خاندان ی ملاقاتوں اور مشترکہ کھانوں کے ذریعے سماجی بندھن مضبوط کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، پارکس، تفریحی مراکز اور مشہور سیاحتی مقامات پر خاندان وں، بچوں اور نوجوانوں کا رش متوقع ہے جو عید کے آخری دن سے لطف اندوز ہونے کے لیے نکلیں گے۔ یہ جشن اس جذبہ یکجہتی، سخاوت اور خوشی کی عکاسی کرتا ہے جو پورے ملک میں عید الاضحیٰ کی پہچان ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں نے اپنے گھروں کو خوبصورت روشنیوں اور جھنڈیوں سے سجایا ہے اور بچے نئے کپڑے پہن کر خوشی منا رہے ہیں۔ تیسرے دن بھی قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ کم ہے لیکن قصاب گوشت فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ عبادت گاہوں میں نماز عید اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف فلاحی تنظیموں نے غریبوں میں گوشت تقسیم کیا۔ اس طرح عید الاضحیٰ کے تین دنوں میں قربانی ، عبادت، تفریح اور سماجی رابطوں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا، جو ہر سال اس مذہبی تہوار کو منفرد بناتا ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور دعاؤں کا تبادلہ کیا۔ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رہی اور انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے۔ عید کے دوران ٹریفک کا دباؤ کم رہا کیونکہ زیادہ تر لوگ گھروں پر ہی قیام پذیر تھے.
