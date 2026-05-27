عید الاضحی پاکستان بھر میں مذہبی جوش و خروش سے منائی گئی

عید الاضحی کے موقع پر پاکستان بھر میں نماز عید ادا کی گئی اور قربانی کے جانور ذبح کیے گئے۔
عیدالاضحی پاکستان بھر میں آج (بدھ) مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کیا جا سکے۔ دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی بھلائی اور ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ ملک بھر میں عید کی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے جن میں خطبات میں اس دن کی اہمیت اور قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عید کا مرکزی اجتماع فیصل مسجد میں ہوا جس میں وفاقی وزرا، سیاست دان، اراکین پارلیمنٹ، مسلم سفارت کار اور ہزاروں نمازی شریک ہوئے۔ نماز عید کے بعد مومنین نے سنت ابراہیمی کی پیروی میں اپنے قربانی کے جانور ذبح کیے اور گوشت رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کیا۔ لاہور میں عید کا مرکزی اجتماع بادشاہی مسجد میں جبکہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں منعقد ہوا۔ کراچی میں گلشن اقبال، نیشٹر پارک، نیشنل اسٹیڈیم اور عیدگاہ ناظم آباد میں بڑے اجتماعات ہوئے۔ عیدالاضحی کے موقع پر مسلمان اپنی قوت خرید کے مطابق گائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ کی قربانی کرتے ہیں جو تین دنوں میں سے کسی بھی دن کی جا سکتی ہے۔ اس سال لوگوں کو قربانی کے جانوروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف شہروں اور قصبوں کی مقامی انتظامیہ نے عیدالاضحی کے تین دنوں کے دوران کوڑا کرکٹ اور دیگر فضلہ کے ٹھکانے لگانے کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ بڑے شہروں میں انتظامیہ نے سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا ہے اور عوامی تحفظ اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے ایک ہنگامی منصوبہ جاری کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کو مساجد اور عوامی مقامات کے باہر سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ عیدالاضحی کا تہوار قربانی کے اس عمل کی یاد دلاتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ نے ان کی اطاعت کے بدلے ایک دنبہ قربان کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور گوشت خاندان، دوستوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس سال قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بہت سے لوگ قربانی نہیں کر سکے تاہم جن لوگوں نے قربانی کی انہوں نے سنت کی پیروی کی۔ ملک بھر میں عید کی خوشیوں کا ماحول ہے اور لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ بچے نئے کپڑے پہن کر خوش ہیں اور گھروں میں خاص پکوان تیار کیے جا رہے ہیں۔ عیدالاضحی کے تین دنوں میں قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا اور انتظامیہ نے صفائی اور سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اس موقع پر علمائے کرام نے خطبات میں قربانی کی اہمیت اور اس کے فلسفے پر روشنی ڈالی اور امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی تلقین کی۔ عیدالاضحی کے موقع پر مختلف فلاحی تنظیموں کی طرف سے غریب اور مستحق خاندانوں میں گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے.
عیدالاضحی پاکستان بھر میں آج (بدھ) مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کیا جا سکے۔ دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی بھلائی اور ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ ملک بھر میں عید کی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے جن میں خطبات میں اس دن کی اہمیت اور قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عید کا مرکزی اجتماع فیصل مسجد میں ہوا جس میں وفاقی وزرا، سیاست دان، اراکین پارلیمنٹ، مسلم سفارت کار اور ہزاروں نمازی شریک ہوئے۔ نماز عید کے بعد مومنین نے سنت ابراہیمی کی پیروی میں اپنے قربانی کے جانور ذبح کیے اور گوشت رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کیا۔ لاہور میں عید کا مرکزی اجتماع بادشاہی مسجد میں جبکہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں منعقد ہوا۔ کراچی میں گلشن اقبال، نیشٹر پارک، نیشنل اسٹیڈیم اور عیدگاہ ناظم آباد میں بڑے اجتماعات ہوئے۔ عیدالاضحی کے موقع پر مسلمان اپنی قوت خرید کے مطابق گائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ کی قربانی کرتے ہیں جو تین دنوں میں سے کسی بھی دن کی جا سکتی ہے۔ اس سال لوگوں کو قربانی کے جانوروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف شہروں اور قصبوں کی مقامی انتظامیہ نے عیدالاضحی کے تین دنوں کے دوران کوڑا کرکٹ اور دیگر فضلہ کے ٹھکانے لگانے کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ بڑے شہروں میں انتظامیہ نے سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا ہے اور عوامی تحفظ اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے ایک ہنگامی منصوبہ جاری کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کو مساجد اور عوامی مقامات کے باہر سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ عیدالاضحی کا تہوار قربانی کے اس عمل کی یاد دلاتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ نے ان کی اطاعت کے بدلے ایک دنبہ قربان کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور گوشت خاندان، دوستوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس سال قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بہت سے لوگ قربانی نہیں کر سکے تاہم جن لوگوں نے قربانی کی انہوں نے سنت کی پیروی کی۔ ملک بھر میں عید کی خوشیوں کا ماحول ہے اور لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ بچے نئے کپڑے پہن کر خوش ہیں اور گھروں میں خاص پکوان تیار کیے جا رہے ہیں۔ عیدالاضحی کے تین دنوں میں قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا اور انتظامیہ نے صفائی اور سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اس موقع پر علمائے کرام نے خطبات میں قربانی کی اہمیت اور اس کے فلسفے پر روشنی ڈالی اور امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی تلقین کی۔ عیدالاضحی کے موقع پر مختلف فلاحی تنظیموں کی طرف سے غریب اور مستحق خاندانوں میں گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے
عید الاضحی قربانی پاکستان سنت ابراہیمی نماز عید