عید الاضحیٰ کا عالمی سطح پر جشن، سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں بھرپور عقیدت

سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں بدھ کو عید الاضحیٰ بڑی عقیدت سے منائی گئی۔ حجاج کرام نے منیٰ میں جمرات کی رسم ادا کی جبکہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں عید کی نماز کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے مسلمانوں نے بھی اس موقع پر نماز، خاندانی اجتماعات اور فلاحی کاموں میں حصہ لیا۔
عید الاضحیٰ ، جو کہ اسلام کے دو اہم ترین تہواروں میں سے ایک ہے، پوری دنیا میں بڑی عقیدت اور خوشی سے منایا گیا۔ سعودی عرب ، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں بدھ کے روز اس تہوار کا آغاز ہوا، جہاں لاکھوں مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی اور قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا۔ 24NewsHD ٹی وی چینل کے مطابق، سعودی عرب میں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ایک روح پرور عید اجتماع منعقد ہوا، جہاں ہزاروں نمازیوں نے خصوصی عید کی نماز ادا کی۔ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں بھی عید کی نماز کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی تھیں، جس میں حجاج اور زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر حجاج کرام منیٰ میں اپنے مذہبی فرائض ادا کر رہے تھے، جہاں انہوں نے شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم ادا کی، جو کہ برائی سے بیزاری کی علامت ہے۔ یہ رسم حج کے اہم مناسک میں سے ایک ہے اور پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان اس میں حصہ لیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تہوار قربانی کے جذبے، ایمان اور فرمانبرداری کی یاد دلاتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کا مرکز ہیں۔ خلیجی ممالک میں عید کے موقع پر مساجد اور عیدگاہوں میں نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور خاندانی اجتماعات کا اہتمام کیا۔ بچوں نے نئے کپڑے پہنے اور مختلف قسم کی مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری اور ذبح کرنے کا سلسلہ صبح سویرے سے شروع ہو گیا تھا اور گوشت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس طرح عید کے پیغام کو عملی جامہ پہنایا گیا۔مشرق وسطیٰ سے باہر بھی عید الاضحیٰ کا جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ امریکہ، برطانیہ اور کئی یورپی ممالک میں مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی اور کمیونٹی ایونٹس اور خیراتی کاموں میں حصہ لیا۔ بڑی مساجد میں عید کے خصوصی پروگرام منعقد ہوئے جہاں مختلف تہذیبوں اور نسلوں کے مسلمان اکٹھے ہوئے۔ کچھ مقامات پر عید میلے اور تفریحی پروگرام بھی رکھے گئے، جس میں بچوں اور بڑوں نے یکساں طور پر حصہ لیا۔ عید الاضحیٰ کا یہ عالمی جشن اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی اہمیت اور قربانی کا جذبہ پوری دنیا میں زندہ ہے۔مختلف ممالک میں عید کے موقع پر حکام نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے تاکہ نمازیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ سعودی عرب میں حج انتظامیہ نے حجاج کی رہنمائی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی تھیں اور منیٰ میں جمرات کی رسم کے دوران بھیڑ پر قابو پانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ اس سال حج کے دوران موسم گرم تھا، لیکن حجاج نے اپنے فرائض انتہائی صبر و تحمل سے ادا کیے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار نہ صرف مذہبی اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہ اتحاد، بھائی چارے اور ہمدردی کا پیغام بھی دیتا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اس دن کو اپنے عقیدے کی تجدید اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنے کے طور پر مناتے ہیں.
