عید الاضحی اور جانوروں کی قربانی کا تاریخی و مذہبی پس منظر

اسلامی روایات کے مطابق جانوروں کی قربانی حضرت ابراہیم کے وقت سے شروع ہوکر پیغمبر ﷺ کے دور میں مستحکم ہوئی۔ اس مضمون میں اس کی تاریخی جڑیں، مذہبی اہمیت اور مختلف ادوار میں اس کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔
اسلامی تاریخ کے مطابق جانوروں کی قربانی کا رواج انسانی تمدن کے ابتدائی دور سے ہی موجود تھا۔ حضرت آدم کے زمانے میں بھی جانوروں کو دیوی و دیوتاوں کے مخصوص رسومات میں ذبح کیا جاتا تھا۔ لیکن جب خدا نے حضرت ابراہیم کو ایک واضح ہدایت دی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی خاطر قربان کرے، تو یہ روایت ایک نئی روح اور مقصد کے ساتھ اسلامی ثقافت میں سرایت ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے اس خواب کی تعمیل کی اور اسماعیل کو عرفات کی طرف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شدّتِ ایمان اور اطاعت کو دیکھتے ہوئے اسماعیل کی جگہ ایک جانور کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اس موقع پر دنیا بھر کے مسلمان ہر سال عید الاضحی کے دن جانوروں کی قربانی کر کے اس الٰہی ہدایت اور قربانی کی خوشی کو مناتے ہیں۔ اس بنیاد پر مسلم معاشرے میں قربانی کی رسومات نہ صرف مذہبی فریضہ بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بن گئی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جانوروں کی قربانی غیرمذہبی مقاصد کے لیے کی جاتی تھی۔ انہون نے بتایا کہ پیغمبرِ اسلام کے زمانے میں، جب حج اور عمرہ کی ادائیگی کے دوران مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مختلف مقامی تہواروں کا مشاہدہ کیا، تو اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کے دو اہم مہینے، شوال اور ذی الحجہ میں دو بڑے مذہبی جشن قائم ہوئے: ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحی ۔ اس کے بعد پیغمبرِ اسلام نے خود بھی قربانی کی اور اس کے طریقے واضح کیے۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق، پیغمبر ﷺ نے دو دنبے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے؛ ایک اپنی طرف سے اور دوسرا امت کے لیے۔ اسی طرح ترمذی ﷺ کی یاد میں بتاتا ہے کہ پیغمبر ﷺ نے اپنی زندگی کے دس سال مدینہ میں گزارنے کے دوران ہر سال قربانی کی، جس میں دنبے، بکری، گائے اور اونٹ شامل تھے۔ اس دوران اُنہوں نے ہمیشہ صحت مند، موٹے اور خوبصورت جانوروں کو ترجیح دی۔ تاریخی حوالوں سے دیکھیں تو 628 عیسوی میں پیغمبر ﷺ نے حج اور عمرہ کے بعد ایک اہم واقعہ پیش کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے حدیبیہ کے ایک خیمے میں رہتے ہوئے اونٹ کی قربانی کی۔ اس وقت یہ رواج بھی تھا کہ قربانی کے جانوروں پر خاص نشان لگایا جاتا تھا تاکہ وہ واضح طور پر مکہ کی سمت میں لے جایا جا سکے۔ یہ تمام روایات آج بھی مسلم دنیا میں برقرار ہیں اور ہر سال عید الاضحی کے موقع پر لاکھوں خاندان اپنی مالی استطاعت کے مطابق جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جس کا مقصد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور غریبوں کے ساتھ خوشی بانٹنا ہے.
اسلامی تاریخ کے مطابق جانوروں کی قربانی کا رواج انسانی تمدن کے ابتدائی دور سے ہی موجود تھا۔ حضرت آدم کے زمانے میں بھی جانوروں کو دیوی و دیوتاوں کے مخصوص رسومات میں ذبح کیا جاتا تھا۔ لیکن جب خدا نے حضرت ابراہیم کو ایک واضح ہدایت دی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی خاطر قربان کرے، تو یہ روایت ایک نئی روح اور مقصد کے ساتھ اسلامی ثقافت میں سرایت ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے اس خواب کی تعمیل کی اور اسماعیل کو عرفات کی طرف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شدّتِ ایمان اور اطاعت کو دیکھتے ہوئے اسماعیل کی جگہ ایک جانور کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اس موقع پر دنیا بھر کے مسلمان ہر سال عید الاضحی کے دن جانوروں کی قربانی کر کے اس الٰہی ہدایت اور قربانی کی خوشی کو مناتے ہیں۔ اس بنیاد پر مسلم معاشرے میں قربانی کی رسومات نہ صرف مذہبی فریضہ بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بن گئی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جانوروں کی قربانی غیرمذہبی مقاصد کے لیے کی جاتی تھی۔ انہون نے بتایا کہ پیغمبرِ اسلام کے زمانے میں، جب حج اور عمرہ کی ادائیگی کے دوران مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مختلف مقامی تہواروں کا مشاہدہ کیا، تو اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کے دو اہم مہینے، شوال اور ذی الحجہ میں دو بڑے مذہبی جشن قائم ہوئے: ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحی۔ اس کے بعد پیغمبرِ اسلام نے خود بھی قربانی کی اور اس کے طریقے واضح کیے۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق، پیغمبر ﷺ نے دو دنبے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے؛ ایک اپنی طرف سے اور دوسرا امت کے لیے۔ اسی طرح ترمذی ﷺ کی یاد میں بتاتا ہے کہ پیغمبر ﷺ نے اپنی زندگی کے دس سال مدینہ میں گزارنے کے دوران ہر سال قربانی کی، جس میں دنبے، بکری، گائے اور اونٹ شامل تھے۔ اس دوران اُنہوں نے ہمیشہ صحت مند، موٹے اور خوبصورت جانوروں کو ترجیح دی۔ تاریخی حوالوں سے دیکھیں تو 628 عیسوی میں پیغمبر ﷺ نے حج اور عمرہ کے بعد ایک اہم واقعہ پیش کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے حدیبیہ کے ایک خیمے میں رہتے ہوئے اونٹ کی قربانی کی۔ اس وقت یہ رواج بھی تھا کہ قربانی کے جانوروں پر خاص نشان لگایا جاتا تھا تاکہ وہ واضح طور پر مکہ کی سمت میں لے جایا جا سکے۔ یہ تمام روایات آج بھی مسلم دنیا میں برقرار ہیں اور ہر سال عید الاضحی کے موقع پر لاکھوں خاندان اپنی مالی استطاعت کے مطابق جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جس کا مقصد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور غریبوں کے ساتھ خوشی بانٹنا ہے
عید الاضحی حضرت ابراہیم قربانی کی روایت پیغمبر اسلام اسلامی تاریخ