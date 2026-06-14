غبلتستان میں الیکشن کے پٹیشنوں پر چیف الیکشن کمیشن نے فیصلہ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ چیف الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن میں ہونے والے hearings کے بعد 2026ء کی الیکشن میں تمام پارٹیوں کی طرف سے پیش کی گئی دلیل اور دستاویز پر تفصیلی جائزہ لے کر فیصلے سے انکار کر دیا۔
غبلتستان میں چیف الیکشن کمیشن نے 7 الیکشن پٹیشن وں پر فیصلہ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ چیف الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن میں ہونے والے hearings کے بعد 2026ء کی الیکشن میں تمام پارٹیوں کی طرف سے پیش کی گئی دلیل اور دستاویز پر تفصیلی جائزہ لے کر فیصلے سے انکار کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے امیدوار اور سابق سپیکر غبلتستان اسمبلی نذیر احمد Advocate نے GB-20 غزیر-II سے الیکشن میں دوبارہ حصہ لینے کے لئے petition دیا۔ الیکشن کے official results میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کے امیدوار Abdul Jahan کو الیکشن میں کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ چیف الیکشن کمیشن نے پیمل این کی candidate محمد زفر کی petition پر بھی فیصلہ سے انکار کر دیا۔ اس petition میں غزیر-1 سے re-polling کی منگی گئی تھی۔ الیکشن کے official results میں سید جلال کو الیکشن میں کامیاب قرار دیا گیا تھا.
غبلتستان میں چیف الیکشن کمیشن نے 7 الیکشن پٹیشنوں پر فیصلہ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ چیف الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن میں ہونے والے hearings کے بعد 2026ء کی الیکشن میں تمام پارٹیوں کی طرف سے پیش کی گئی دلیل اور دستاویز پر تفصیلی جائزہ لے کر فیصلے سے انکار کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے امیدوار اور سابق سپیکر غبلتستان اسمبلی نذیر احمد Advocate نے GB-20 غزیر-II سے الیکشن میں دوبارہ حصہ لینے کے لئے petition دیا۔ الیکشن کے official results میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کے امیدوار Abdul Jahan کو الیکشن میں کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ چیف الیکشن کمیشن نے پیمل این کی candidate محمد زفر کی petition پر بھی فیصلہ سے انکار کر دیا۔ اس petition میں غزیر-1 سے re-polling کی منگی گئی تھی۔ الیکشن کے official results میں سید جلال کو الیکشن میں کامیاب قرار دیا گیا تھا
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