غزہ میں سیلاب نے 70 ہزار خیموں کو تباہ کر دیا
غزہ میں شدید بارشوں سے ہفتے کو 70 ہزار خیمے ڈوب گئے جس سے لاکھوں مہاجرین بے گھر ہو گئے۔ انسانی تنظیموں نے فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے۔
غزہ میں ہفتے کی شدت باریش نے لاکھوں مہاجرین کے رہائشی خیموں کو ڈبو دیا ہے۔ غزہ میں مقیم حماس حکومت کے میڈیا آفس کے ایک بیان کے مطابق بارش شروع ہونے کے پہلے ہی دن تقریباً 70 ہزار خیمے زیرِ آب آ گئے جن میں لاکھوں افراد پناہ لے رہے تھے۔ انسانی رابطوں کی صورت حال انتہائی خراب ہے کیونکہ سیلاب نے علاقے کی بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔
اس آفاتِ فطرت کے نتیجے میں متعدد جگہوں پر دیواریں اور چھتیں ٹوٹ گئیں جن سے ہزاروں لوگ زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے کچھ کی حالت انتہائی نازک بتائی گئی ہے۔ صبح صادق کے بعد سے غزہ شہر کے بعض علاقوں اور پٹی کے وسطی اور شمالی حصوں میں مہاجرین کے کیمپوں سے ہزاروں خاندان سیلاب کے پانی سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔Also readUS offers $20 million reward for secrets about Iran's nuclear program
تحفظات اور انسانی مسائل
غزہ میں شہری دفاع کے ترجمان محمود بصّال نے اے ایف پی کو بتایا کہ گزشتہ رات کے دوران ان کی ٹیموں کو 1500 سے زائد کالز موصول ہوئیں جن میں رہائشیوں نے فوری مدد کی اپیل کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کی ایجنسی کسی قسم کے جدید آلات یا صلاحیتوں کے بغیر کام کر رہی ہے۔ شہری دفاع نے انٹرنیشنل کمیونٹی اور انسانی تنظیموں سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ سیلاب سے متاثرہ لاکھوں مہاجرین کو بچایا جا سکے۔
غزہ کے مغربی حصے میں رہنے والی 45 سالہ امّ محمد نے اے ایف پی کو بتایا کہ وہ اور ان کا خاندان خیمے میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ماتھے اور تمام کپڑے گیلے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دکھ ہر سرما میں دہرائے جاتا ہے۔ دوسری جانب دیار البلاہ میں رہنے والی 34 سالہ مریم اودہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے بارے میں کچھ نہیں جانتیں اور ان کے بچے رات کو کہاں سوتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔
صحت اور عارضی معاہدے کی صورتحال
41 سالہ خالد النجار کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو نہ صرف سیلاب سے بلکہ سردی اور عام بیماریوں سے بھی ڈراتے ہیں۔ غزہ شہر کونسل کے رکن اور اسٹریپ کے ایمرجنسی کمیٹی کے عہدیدار مصطفیٰ قزازات نے غزہ شہر کونسل کے ایک اراکین کے طور پر کہا کہ اسرائیل نے عارضی ہتھیاروں کے رکاوٹ کے اعلان کے بعد سے مہاجرین کے لیے پری فابرکید گھروں کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے صرف محدود تعداد میں خیموں کی اجازت دی ہے۔
پالستائن سول سوسائٹی کی تنظیموں کی ایک کوالیشن نے ایک بیان میں اس المیے کی نشاندہی کی ہے جو لاکھوں آبادی کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیماریوں اور وباء کے پھیلاؤ کا شدید خطرہ ہے۔ کوالیشن نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ پابندیوں کے بغیر انسانی امداد کی اجازت دے۔ یہ صورتحال 10 اکتوبر 2025 کو نافذ ہونے والے ناقص معاہدے کے بعد پیدا ہوئی جو دو سالہ جنگ کے بعد قائم ہوا تھا۔
ایمرجنسی ضروریات اور مستقبل کے اقدامات
مصطفیٰ قزازات نے غزہ شہر میں جاری صورت حال پر تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ غزہ کو 200000 پری فابرکید گھروں کی فوری ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملبے کو ہٹانے اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھاری مشینری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کو بجلی اور ہیٹنگ کی بھی فوری فراہمی کی ضرورت ہے۔
اسرائیلی فوج نے مصری، قطری اور امریکی ثالثی سے ہونے والے معاہدے کے باوجود تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہوائی حملے اور زمینی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ اکتوبر 2023 میں حماس کے غیر معمولی حملے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ غزہ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابھی بھی 200000 فلیٹس کی ضرورت ہے تاکہ مہاجرین کو مستقل رہائش فراہم کی جا سکے۔
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