غزہ میں پچاس ہزار فلسطینی مارے جا چکے ہیں

غزہ میں پچاس ہزار سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ صرف بچوں کی تعداد سترہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے۔ جنوری کی ایک یخ بستہ رات، جب غزہ کے تاریک آسمان پر اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز کی مسلسل گرج انسانوں کے اعصاب چیر رہی تھی، وہ خوف سے سمٹی اپنی ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ باہر دھماکوں کی لرزہ خیز آوازیں تھیں، اندر ایک معصوم دل کی دھڑکن۔ ورد نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ماں جانتی تھی کہ غزہ میں اب نیند اور ابدی نیند کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا ہے، مگر ممتا ہمیشہ آخر سانس تک امید کے چراغ جلائے رکھنے کا نام ہے۔ اس نے بیٹی کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی اور کہا۔ ’’میری جان، کچھ نہیں ہوگا، آرام سے سو جاؤ۔‘‘ چند ہی منٹ بعد پوری عمارت ایک ہولناک دھماکے سے زمین بوس ہو ئی، اور ورد ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ صبح جب امدادی کارکن ملبہ ہٹا رہے تھے تو انہیں ورد کی لاش اپنی ماں کے بازوؤں میں ملی۔ ماں آخر لمحے تک اپنی بیٹی کے گرد ایک ڈھال بنی رہی تھی۔ ورد کی چھوٹی سی مٹھی میں اب بھی کپڑے کا وہی خرگوش دبا ہوا تھا جسے وہ ہر رات اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا۔ اقوامِ متحدہ نے بھی دیکھا۔ انسانی حقوق کے عالمی علَم برداروں نے بھی دیکھا۔ مغربی میڈیا کے جگمگاتے اسٹوڈیوز میں بھی یہ تصویر چلی۔ دنیا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر اگلی خبر، اگلے اشتہار اور اگلی تفریح کی طرف بڑھ گئی۔ یہی غزہ کا اصل المیہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہاں لوگ مر رہے ہیں، دکھ یہ ہے کہ دنیا انسانوں کے مرنے کی عادی ہو چکی ہے.
