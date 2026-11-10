غزہ میں اسرائیلی حملے میں باپ بیٹہ سمیت 4 ہلاک
غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی میں کم از کم چار شہری ہلاک ہوگئے، جن میں باپ اور اس کا 13 سالہ بیٹا بھی شامل ہے۔ صحت کے افسران نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔
مقامی صحت کے افسران کے مطابق، غزہ پٹی میں بدھ کو اسرائیلی حملوں میں کم از کم چار فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ان ہلاکتوں میں ایک باپ اور اس کا تیرہ سالہ بیٹا بھی شامل ہے، جس سے علاقے میں انسانی المیہ کا پیمانہ مزید بڑھ گیا ہے۔
غزہ شہر میں اڈے پر ہوئی ہلاکت
غزہ شہر کے زیتون محلے میں ایک بڑھنے والے پناہ گزینوں کے مرکز کی چھت پر ہوا کے ذریعے کی گئی حملے میں فادی رجب اور اس کا بیٹا ابوبکر شہید ہو گئے۔ صحت کے عملے نے تصدیق کی کہ یہ واقعہ کسی بمباری کا نتیجہ تھا جو اسی علاقے میں ہوئی تھی۔Also readشارجہ انٹرنیشنل بُک فیئر میں بزم اردو دبئی کا سالانہ جلسہ
غزہ شہر کے دیگر علاقوں میں حملے
صحت کے افسران نے مزید بتایا کہ غزہ شہر کے دراج محلے میں ایک اسکول کے قریب بھی اسرائیلی فضائی حملہ کیا گیا، جس میں ایک اور فلسطینی شہید ہوا۔ اس حملے کی وجہ سے مقامی لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے درمیان جو محفوظ مقامات کی تلاش میں تھے۔
خان یونس میں گولی چلائی جانے کا واقعہ
غزہ پٹی کے جنوبی علاقے خان یونس میں، ایک شخص کو اسرائیلی فوجی گولیاں لگنے سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے نے منگل کے دن ہونے والی کل ہلاکتوں کا تعداد کم از کم چار تک لے لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس مخصوص واقعے کے بارے میں فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔
سیاسی تنازعہ اور سفارتی کوششیں
گزشتہ سال امریکہ کی سربراہی میں کی گئی ایک فائر بندی کا معاہدہ غزہ کی تعمیر نو کا احرا کرتا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مذاکرات میں ہما کے ہتھیار ڈالنے یا اسرائیل کے فوجیوں کے انخلاء کے حوالے سے اختلافات برقرار ہیں، جنہوں نے علاقے کے دو تہائی حصے پر قابو کیا ہوا ہے۔
تازہ ترین ہلاکتوں کا تخمینہ اور مستقبل
علاقائی صحت کے افسران کے مطابق، فائر بندی کے معاہدے کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں کم از کم ایک ہزار چھ سو فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ چار اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ تمام معلومات اس صورتحال کا عکاس ہیں جو اب بھی انتہائی کشیدہ ہے۔
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