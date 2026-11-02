غزہ میں اسرائیلی حملوں میں چار ہمس کمانڈرز ہلاک
اسرائیلی فوج کے مطابق شمالی غزہ میں فضائی حملوں میں حماس کے چار کمانڈرز ہلاک ہوئے جن میں بھرتی شعبے کے سربراہ نبیل حمد بھی شامل ہیں۔
اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی غزہ میں کی گئی دو الگ الگ فضائی کارروائیوں میں حماس تنظیم کے چار اہم عسکری کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کارروائی میں تنظیم کے بھرتی کے شعبے کے سربراہ اور دیگر دو اہم فوجی افسران بھی شامل تھے جن کی شناخت اسرائیلی عسکری ترجمان نے کی ہے۔
ہلاک ہونے والے کمانڈرز کی شناخت
اسرائیلی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق پہلے حملے میں حماس کے بھرتی کے شعبے کے سربراہ نبیل حمد اور دوسرے اہم کمانڈر مہند نادر محمود دحدوح کو ہلاک کیا گیا۔ ان دونوں کو شمالی غزہ میں ہونے والی فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا گیا جس میں ان کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔Also readمولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
اسی روز کی دوسری دو الگ کارروائیوں میں حماس کے نخبا فورس سے تعلق رکھنے والے ایال نائف فہمی مسالمہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کارروائی میں تنظیم کے راکٹ یونٹ کے کمانڈر عرفات کمال محمد ارعیر کو بھی ہلاک کیا گیا جو اپنی یونٹ کی قیادت کر رہے تھے۔
اسرائیلی فوج کا مؤقف اور تفصیلات
اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ان افراد کو نشانہ بنانے کی مخصوص وجوہات اور حملوں کے دقیق مقامات سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ فوج کا مؤقف ہے کہ ان حملوں میں حماس کے فعال عسکری ارکان اور کمانڈروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی کارروائیوں کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکے۔
تاحال حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے ان تازہ دعوؤں پر کوئی باقاعدہ یا سرکاری ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ علاقائی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حماس کی قیادت کی جانب سے خاموشی برتنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تاکہ تنظیم کے اہم ارکان کے بارے میں غلط فہمی سے بچا جا سکے۔
علاقائی صورتحال اور جنگ بندی کی امید
واضح رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں جس سے علاقائی تشدد میں اضافے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ تاہم قطر سے آنے والے ایرانی وفد کے وطن پہنچنے اور معاہدے کے مسودے کی تیاری سے جنگ بندی کی نئی امیدیں جاگ اٹھی ہیں۔
امید کی جا رہی ہے کہ یہ سفارتی کوششیں طویل المدت امن کے لیے مثبت نتائج دے سکتی ہیں حالانکہ ابھی تک حتمی طور پر کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ دونے فریقین کی جانب سے مزید مذاکرات میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے تاکہ علاقائی کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔
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