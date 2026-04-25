غزہ میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے 150 فلسطینی جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب

متحدہ عرب امارات نے غزہ پٹی میں 'الفارس الشہیم' اقدام کے تحت 150 فلسطینی جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی، جس کا مقصد مالی مشکلات کا شکار نوجوانوں کی مدد کرنا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے غزہ پٹی میں فلسطینی نوجوانوں کے لیے ایک عظیم الشان اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی، جس میں 150 جوڑوں نے نکاح کیا۔ یہ تقریب 'الفارس الشہیم' نامی اماراتی اقدام کے تحت دیر البلح شہر میں منعقد ہوئی، جس کا بنیادی مقصد غزہ کے ان نوجوانوں کی مدد کرنا ہے جو مالی مشکلات اور جنگ کی وجہ سے شادی کرنے میں معذور تھے۔ اس تقریب نے نہ صرف ان جوڑوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لایا بلکہ فلسطینی عوام کے لیے متحدہ عرب امارات کی گہری ہمدردی اور یکجہتی کا مظہر بھی پیش کیا۔ غزہ کی موجودہ صورتحال، جہاں معاشی بحران اور انسانی مشکلات عروج پر ہیں، وہاں یہ اقدام ایک امید کی کرن ثابت ہوا ہے۔ تقریب میں شامل ہونے والے نوجوان جوڑوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے یہ ایک خواب کی تعبیر کی طرح تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جنگ اور معاشی بدحالی کے باعث شادی کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، لیکن متحدہ عرب امارات کے اس عظیم اقدام نے ان کی زندگی میں ایک نئی امید جگائی۔ انہوں نے اماراتی قیادت اور عوام کا گراوٹ سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ تقریب ان کے لیے ایک یادگار لمحہ ہے۔ تقریب میں شرکت کرنے والے فلسطینی شہریوں نے بھی متحدہ عرب امارات کے اس فلاحی جذبے کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کے اقدامات فلسطینی عوام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ متحدہ عرب امارات مستقبل میں بھی فلسطینی عوام کی مدد جاری رکھے گا۔ تقریب میں شادی بیاہ سے متعلق تمام انتظامات نہایت احسن طریقے سے کیے گئے تھے۔ غزہ پٹی میں گزشتہ کئی سالوں سے معاشی اور انسانی بحران کی شدید صورتحال موجود ہے۔ جنگوں اور محاصروں کی وجہ سے یہاں کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کی جانب سے کیے جانے والے فلاحی اقدامات فلسطینی عوام کے لیے ایک بڑی مدد ثابت ہوتے ہیں۔ 'الفارس الشہیم' اقدام نہ صرف غزہ کے نوجوانوں کی شادیوں میں مدد فراہم کر رہا ہے بلکہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور امیدیں بھی بھر رہا ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ تقریب متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار ہے اور وہ مستقبل میں بھی ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ اقدام بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے اور امید ہے کہ دوسرے ممالک بھی فلسطینی عوام کی مدد کے لیے آگے آئیں گے۔
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
October 2023: Latest Suzuki bike prices in PakistanSuzuki offers an array of models designed to cater to various tastes and preferences, including the Suzuki GD-110 S, GS-150, GSX-125, GR-150, and GW 250 JP2
Read more »
انڈونیشیا میں روہنگیا مسلمانوں کی کشتی الٹ گئی؛ 50 جاں بحقکشتی میں 150 روہنگیا مسلمان سوار تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں
Read more »
Pakistan Navy takes over command of Combined Task Force-150ISLAMABAD: Pakistan Navy has taken over the command of Combined Task Force 150 (CTF-150) for the 13th time at an impressive change of command
Read more »
Lahore remains at top as smog engulfs Rawalpindi, Murreethe AQI of Rawalpindi reached 282 and the hill station Murree at 150
Read more »
Barrister Saif terms fuel price cut 'too little, too late'Petrol was Rs 150 per litre during Imran Khan's government
Read more »
چین میں کٹے ہوئے ناخنوں کو بیچنے کا رواج آخر کیوں عام ہوتا جارہا ہے؟کٹے ناخنوں کی قیمت تقریباً 150 یوان فی کلوگرام ہے
Read more »