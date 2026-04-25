غزہ جنگ کے بعد پہلی ووٹنگ: فلسطینی علاقوں میں بلدیاتی انتخابات

فلسطینی مغربی کنارہ اور غزہ کی ایک مرکزی پٹی میں اتوار کو بلدیاتی انتخابات منعقد ہوں گے، جو غزہ جنگ کے بعد پہلی ووٹنگ ہے۔ یہ انتخابات فلسطینیوں کے لیے اپنے جمہوری حقوق کا استعمال کرنے کا ایک اہم موقع ہیں۔
رام اللہ ( فلسطین ی علاقے) (اے ایف پی) – فلسطین ی مغربی کنارہ اور غزہ کی ایک مرکزی پٹی میں اتوار کو بلدیاتی انتخابات منعقد ہوں گے، جو غزہ جنگ کے بعد پہلی ووٹنگ ہے، جو ایک محدود سیاسی میدان اور وسیع پیمانے پر مایوسی کی علامت ہے۔ رام اللہ میں قائم مرکزی الیکشن کمیشن کے مطابق تقریباً 1.
5 ملین افراد نے اسرائیلی زیر قبضہ مغربی کنارہ میں ووٹ دینے کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے، جبکہ غزہ کے دیر البلاح علاقے میں 70,000 افراد نے رجسٹریشن کرائی ہے۔ زیادہ تر انتخابی فہرستیں صدر محمود عباس کی سیکولر قوم پرست فتح پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں یا آزاد امیدواروں کے طور پر حصہ لے رہی ہیں۔ فتح کی سخت حریف حماس سے منسلک کوئی فہرست نہیں ہے۔ زیادہ تر شہروں میں، فتح کی حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدواروں کے مقابلے میں حصہ لیں گے جن کی قیادت عوامی محاذ برائے فلسطین (مارکسسٹ لیننسٹ) جیسے دھڑوں کے امیدواروں نے کی ہے۔ مغربی کنارہ کے شمالی شہر طولکرم کے تاجر محمود Bader نے کہا کہ وہ امید کے باوجود ووٹ دیں گے کہ کوئی معنی خیز تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ 'چاہے امیدوار آزاد ہوں یا پارٹی سے وابستہ، اس کا شہر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوگا۔ (اسرائیلی) قبضہ طولکرم پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ صرف بین الاقوامی میڈیا کو دکھانے کے لیے ایک تصویر ہوگی - جیسے کہ ہمارے پاس انتخابات، ریاست یا آزادی ہے۔' کئی شہروں، بشمول نابلس اور رام اللہ، جو فلسطینی اتھارٹی کا مرکز ہے، میں صرف ایک فہرست جمع کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے ووٹنگ کی ضرورت کے بغیر خود بخود جیت مل جائے گی۔ مغربی کنارہ میں پولنگ اسٹیشن صبح 7:00 بجے (0400 جی ایم ٹی) سے شام 7:00 بجے تک کھلے رہیں گے، جبکہ دیر البلاح میں پولنگ اسٹیشن شام 5:00 بجے بند ہو جائیں گے تاکہ جنگ سے تباہ شدہ پٹی میں بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے دن کی روشنی میں گنتی کو آسان بنایا جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے اے ایف پی کو بتایا۔ Alakbarov نے ایک بیان میں کہا کہ 'اتوار کے انتخابات فلسطینیوں کے لیے ایک اہم موقع ہیں کہ وہ ایک انتہائی چیلنجنگ دور میں اپنے جمہوری حقوق کا استعمال کریں۔' غزہ، جو 2007 سے حماس کے کنٹرول میں ہے، 2006 کے قانون ساز انتخابات کے بعد اپنی پہلی ووٹنگ دیکھے گا، جسے اسلامسٹ تحریک نے جیتا تھا۔ عباس کی فلسطینی اتھارٹی صرف دیر البلاح میں انتخابات منعقد کر رہی ہے 'اس کے اپنے) کی کامیابی یا ناکامی کا تجربہ کرنے کے لیے، کیونکہ جنگ کے بعد کوئی رائے شماری نہیں ہے'، قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی کے سیاسی سائنسدان جمال الفادی نے اے ایف پی کو بتایا۔ عباس، جو اب 90 سال کے ہیں اور 20 سال سے زائد عرصے سے اقتدار میں ہیں اور کبھی دوبارہ منتخب نہیں ہوئے، اکثر قانون ساز اور صدارتی انتخابات کا وعدہ کرتے ہیں جو کبھی نہیں ہوئے۔ دیر البلاح کو اس لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ یہ غزہ کے ان چند مقامات میں سے ایک تھا جہاں 'آبادی بڑی حد تک اپنی جگہ پر رہی اور حماس اور اسرائیل کے درمیان دو سال سے زیادہ کی جنگ سے بے گھر نہیں ہوئی۔' الفادی نے کہا۔انہوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ 'اگرچہ یہ دنیا کے کسی بھی الیکشن سے مختلف ہے، لیکن یہ غزہ کی پٹی میں ہر چیز کے باوجود ہماری مسلسل بقا کی تصدیق ہے۔' الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس نے سول سوسائٹی تنظیموں سے پولنگ عملے کی بھرتی کی ہے اور غزہ ووٹ کے لیے پولنگ مراکز کو محفوظ کرنے کے لیے 'ایک نجی سیکیورٹی کمپنی کو کام پر رکھا ہے'، ترجمان Fareed Taamallah نے اے ایف پی کو بتایا۔ لیکن غزہ میں کمیشن کے ایک ذریعے نے، جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط رکھی، کہا کہ 'حماس پولیس نے دیر البلاح میں انتخابی عمل کو محفوظ کرنے پر اصرار کیا۔' ذرائع نے مزید کہا کہ 'یہ پولنگ مراکز کے ارد گرد سادہ لباس میں غیر مسلح سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کرکے کیا جائے گا'، جن کی تعداد دیر البلاح میں 12 ہے۔ یہ انتخابات فلسطینیوں کے لیے اپنی سیاسی شرکت اور جمہوری عمل کو جاری رکھنے کا ایک موقع ہیں۔ تاہم، یہ انتخابات کئی چیلنجز کے درمیان منعقد ہو رہے ہیں، جن میں اسرائیلی قبضہ، غزہ کی جنگ کی تباہی اور فلسطینی سیاست میں مایوسی شامل ہے۔ انتخابات کے نتائج فلسطینی اتھارٹی اور فلسطینی عوام کے لیے اہم ہوں گے
