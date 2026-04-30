غزہ میں میڈیا کی آزادی کیلئے عالمی رہنماؤں کا مطالبہ

عالمی خبر رساں اداروں کے سینئر رہنماؤں نے ایک مشترکہ خط پر دستخط کیے ہیں، جس میں اسرائیل سے غزہ کی پٹی میں بین الاقوامی میڈیا کو آزادانہ طور پر داخل ہونے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ خط جمعرات کو شائع کیا گیا اور اس پر 31 میڈیا تنظیموں کے ایڈیٹرز نے اتفاق رائے کیا۔ ان میں نیویارک ٹائمز، بی بی سی، واشنگٹن پوسٹ، لی موندے، اور خبر رساں ادارے اے پی، رائٹرز اور اے ایف پی شامل ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہر جنگ میں صحافی وں کو جنگ زدہ علاقوں تک رسائی میں محدود کیا جاتا ہے، لیکن غزہ کی صورتحال مختلف ہے۔ اسرائیل نے 930 سے زائد دنوں سے غیر ملکی رپورٹرز کو آزادانہ طور پر علاقے میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے۔ رہنماؤں نے زور دیا کہ زمینی حقائق کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے، اور حالیہ دیگر جنگ زدہ علاقوں میں غیر ملکی نامہ نگاروں کو نسبتاً آزادانہ طور پر رپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ کے آغاز کے بعد، جو فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں ہوئی، اسرائیل ی حکومت نے غیر ملکی صحافی وں کو بلا روک ٹوک غزہ کی پٹی میں داخل ہونے سے منع کر دیا ہے۔ اس کے بجائے، اسرائیل نے صرف محدود تعداد میں رپورٹرز کو اپنے فوجیوں کے ساتھ منسلک ہونے کی صورت میں غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ اس پابندی نے اس تباہ کن جنگ اور اس کے بعد کے اثرات کی کوریج کی ذمہ داری تقریباً مکمل طور پر ہمارے فلسطینی ساتھیوں پر ڈال دی ہے، خط میں لکھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں یہ بوجھ اکیلے نہیں اٹھانا چاہیے، اور ان کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ یہ کھلا خط فارن پریس ایسوسی ایشن (ایف پی اے) نے شائع کیا ہے، جو اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں سینکڑوں صحافی وں کی نمائندگی کرتی ہے اور 2024 میں اسرائیل ی سپریم کورٹ میں آزادانہ غزہ رسائی کے لیے درخواست دائر کر چکی ہے۔ اسرائیل نے اس بلیک آؤٹ کو برقرار رکھنے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، جس میں مختلف اوقات میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ فوجی یا صحافی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ لیکن شدید لڑائی ختم ہو چکی ہے اور جنگ بندی موجود ہے، خط میں کہا گیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل ی حکام نے رسائی اور مکالمے کے لیے درخواستوں کا جواب نہیں دیا ہے، اور سپریم کورٹ کی اپیلیں بغیر جواب رہ گئی ہیں۔ پریس کی آزادی کسی بھی کھلے معاشرے میں ایک بنیادی قدر ہے۔ اب تاخیر کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، خط کے آخر میں لکھا گیا ہے۔ غزہ کی صورتحال میں میڈیا کی آزادی پر قدغن ایک سنگین مسئلہ ہے جو نہ صرف صحافی وں کے کام کو متاثر کرتا ہے بلکہ دنیا کو حقیقت سے بھی محروم رکھتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ صحافی وں کو کسی بھی جنگ زدہ علاقے میں آزادانہ طور پر کام کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ ان پر عائد کردہ کوئی بھی پابندی اطلاعات کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ فلسطینی صحافی پہلے ہی خطرات سے دوچار ہیں اور ان پر اضافی بوجھ ڈالنا غیر منصفانہ ہے۔ عالمی برادری کو اس معاملے پر آواز اٹھانی چاہیے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ غزہ میں میڈیا کی آزادی کو یقینی بنائے۔ اس خط کی اشاعت ایک اہم قدم ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی میڈیا تنظیمیں اور حکومتیں اسرائیل پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس پابندی کو فوری طور پر ختم کرے۔ غزہ میں ہونے والی انسانی بحران کی مکمل تصویر دنیا کے سامنے لانے کے لیے آزادانہ میڈیا کوریج ضروری ہے۔ صحافی وں کو بغیر کسی خوف کے کام کرنے کی اجازت دی जानी چاہیے اور ان کی حفاظت کی ضمانت دی जानी چاہیے۔ یہ نہ صرف صحافی وں کے حقوق کا معاملہ ہے بلکہ یہ دنیا کو حقیقت جاننے کے حق کا بھی معاملہ ہے۔ غزہ میں میڈیا کی آزادی کی بحالی کے لیے مسلسل کوششیں جاری رہنی چاہییں.
