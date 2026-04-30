غزہ امدادی بیڑے پر اسرائیلی حملے کی مذمت، پاکستان سمیت 11 ممالک کا مشترکہ بیان

پاکستان سمیت گیارہ ممالک نے غزہ کی طرف جانے والے امدادی بحری بیڑے پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے گرفتار کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔
فلسطینی علاقے غزہ کی طرف جانے والے امدادی بحری بیڑے پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاکستان سمیت گیارہ ممالک نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں گرفتار کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس مشترکہ بیان میں پاکستان، ترکی، برازیل، سپین اور ملائیشیا سمیت گیارہ ممالک کے وزرائے خارجہ نے غزہ کی طرف جانے والے گلوبل سمود بحری بیڑے پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزرائے خارجہ نے کہا کہ یہ بحری بیڑا ایک پر امن شہری اور انسانی ہمدردی کی کوشش تھی، جس کا مقصد غزہ میں جاری انسانی صورتحال پر عالمی توجہ مبذول کرانا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رپورٹ کے مطابق حملہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی پانیوں میں انسانی کارکنوں کی مبینہ غیر قانونی حراست کی بھی مذمت کی اور مشن میں شامل سول اہلکاروں کی حفاظت اور سلامتی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزرائے خارجہ نے گرفتار افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور اسرائیلی حکام پر ان کی جلد رہائی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قانون کی حفاظت اور شہریوں کی حفاظت ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی جانب سے مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے جوابدہی کو یقینی کرنا ایک اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ مشترکہ بیان کی توثیق بنگلہ دیش، کولمبیا، اردن، لیبیا، مالدیپ اور جنوبی افریقہ کے وزرائے خارجہ نے بھی کی۔ غزہ پر صہیونی ریاست کے حالیہ حملے نے ایک بار پھر دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس حملے میں نہ صرف بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں ہیں بلکہ انسانی ہمدردی کے اصولوں کو بھی پامال کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے ہی فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور ان کے جائز حقوق کی حمایت کرتا رہا ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی ریاست کا یہ عمل قابل مذمت ہے اور عالمی برادری کو اس کیخلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی ہر ممکنہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس صورتحال میں او آئی سی (OIC) اور اقوام متحدہ کو بھی فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ غزہ کی صورتحال انسانی المیے کا شکار ہے اور وہاں کے عوام کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے غزہ کے عوام کو فوری امداد فراہم کرے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں پر مظالم کی داستان طویل ہے۔ برسوں سے صہیونی ریاست فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم کر رہی ہے اور ان پر ظلم و جبر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ کی صورتحال اس ظلم و جبر کا واضح مظہر ہے۔ صہیونی ریاست نے غزہ پر بلاوجہ محاصرہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خوراک، پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی قلت کی وجہ سے غزہ میں انسانی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ صہیونی ریاست پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے اور فلسطینی عوام کو ان کے حقوق دلائے۔ پاکستان اس معاملے پر اپنی سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرے گا اور عالمی فورم پر فلسطینی عوام کی آواز بلند کرتا رہے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان غزہ کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتا ہے اور ان کے حقوق کی بحالی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی ریاست کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے
