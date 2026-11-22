غزہ میں امدادی کارکنوں پر حملہ، حماس نے ہنگامی اجلاس کی اپیل کی
غزہ کے تل الہوا میں اسرائیلی فضائی حملے میں امدادی کارکن ہلاک، حماس نے جنگ بندی کے ثالثوں سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔
غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں بے گھر فلسطینیوں کے لیے کھانا پہنچانے والے تین امدادی کارکن ہلاک ہوگئے ہیں، جس کے بعد حماس نے جنگ بندی کے ثالثوں اور ضمانت دینے والے ممالک سے ہنگامی اجلاس بلانے کی اپیل کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے انادولو کے مطابق یہ حملہ غزہ شہر کے جنوب مغربی علاقے تل الہوا میں ہفتے کی دوپہر ہوا۔ ایک ایسی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جو بے گھر فلسطینیوں میں کھانا تقسیم کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس حملے میں دیگر افراد زخمی بھی ہوئے۔
اسرائیلی حملے کی تفصیلات اور ذمہ داری
اسرائیلی فضائی حملے کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ یہ واقعہ ہفتے کی دوپہر کا ہے جب کہ حماس نے اسے جنگ بندی معاہدے کی واضح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حماس نے ثالث ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو معاہدے کی پاسداری کا پابند بنائیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ شہریوں اور امدادی کارکنوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔Also readMiley Cyrus Marries Maxx Morando in Palm Springs
حماس کا ثالث ممالک سے مطالبہ اور شرائط
تنظیم نے مزید کہا کہ شہریوں کی خوراک اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی ممکن بنائی جائے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر عملی اقدامات کیے جائیں۔ تنظیم کا مزید مطالبہ ہے کہ شہری سرگرمیوں کو نشانہ بنانے کے واقعات روکے جائیں۔ ان تمام شرائط کی پامالی کو حماس نے خطرناک پیش رفت قرار دیا ہے۔
علاقائی ردعمل اور بین الاقوامی توجہ
اس صورت حال میں ترکیہ نے بھی اپنا موقف واضح کیا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ترکیہ عالمی بحرانوں میں غزہ کے مسئلے کو ہمیشہ ترجیح دیتا رہے گا۔ یہ بیان اس حوالے سے اہم ہے کہ ترکیہ علاقائی تنازعات میں متوازن کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عالمی برادری غزہ میں انسانی المیے پر گہری تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔
دوسرے علاقائی واقعات اور سیکیورٹی صورتحال
لبنیا کے بنغازی بحری اڈے پر اسلحہ ڈپو میں بھی بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ علاقائی سیکیورٹی صورتحال کی پیچیدگیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ نے ان خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق تفصیلات فراہم کی ہیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
امدادی کارکنان کا مستقبل اور امن کی کوششیں
غزہ میں جاری جنگ بندی کے عمل پر اب مزید دباؤ بڑھ گیا ہے۔ حماس کا ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تنظیم نفاذ کے لیے سخت اقدامات کرنا چاہتی ہے۔ عالمی تنظیمیں ابھی تک غزہ میں انسانی ہمدردی کے اداروں کے تحفظ کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امدادی کارکنان کی ہلاکتیں امن مذاکرات کے عمل میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔
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