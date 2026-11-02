غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 8 شہید، سب سے زیادہ شہری اموات کا خدشہ
غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں مزید آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں پولیس افسر اور بچے شامل ہیں۔ سیف ٹائم کی پابندی کا دوبارہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔
غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں اتوار کو کم از کم آٹھ فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان ہلاکتوں میں ایک بچہ اور پانچ پولیس افسر شامل ہیں۔ میڈیکل ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یہ حملے غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں کیے گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اکتوبر دو ہزار پانچ میں قائم امن معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ دوبارہ تیز ہو گیا۔ ان حملوں میں متعدد دیگر افراد زخمی بھی ہوئے جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
غزہ میں ہلاکتوں کا نیا سلسلہ
غزہ شہر میں ناسر ہسپتال کے ایک میڈیکل ذرائع نے اطلاعات دی ہیں کہ جنوبی غزہ میں خان یونس علاقے میں ایک حملے میں پانچ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ علاقے کے المواسی نامی حصے پر کیا گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ کارروائی ان اسکولوں کے قریب ہوئی جہاں بچے پڑھائی کرتے ہیں۔ اس واقعے سے بچوں میں شدید خوف اور گھبراہٹ پھیل گئی۔ علاقے کے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بچے ڈر کے مارے گھروں سے باہر نکلنے سے قاصر تھے۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
غزہ کے اندرونی معاملات کے وزارت نے تصدیق کی کہ ہلاک ہونے والوں میں پانچ پولیس افسر شامل ہیں۔ وزارت کے مطابق اسرائیلی فورسز نے ان افسران کو ان کے باقاعدہ فرائض انجام دیتے ہوئے نشانہ بنایا۔ المواسی علاقے میں ان افسران کی تعیناتی امن برقرار رکھنے کے لیے تھی۔ وزارت نے مزید بتایا کہ امن معاہدے کے نافذ ہونے کے بعد سے اب تک سو سے زائد پولیس افسر شہید ہو چکے ہیں۔
اقتباسات کے مطابق وزیرت کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر دو ہزار دس سے اب تک مجموعی طور پر ستاسی سے زائد فلسطینی پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اراکین بھی براہ راست خطرات سے دوچار ہیں۔ ان افسران کی موتیں علاقے میں قانون و نظم کی صورتحال کو مزید الجھن کا شکار کر رہی ہیں۔
غزہ شہر میں علی الثورہ اسٹریٹ کا واقعہ
ایک الگ واقعے میں غزہ شہر کی علی الثورہ اسٹریٹ پر اسرائیلی فضائی حملے میں تین افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں ایک باپ اور اس کا چار سالہ بیٹا شامل ہے۔ الشفا ہسپتال کے میڈیکل ذرائع نے بتایا کہ اس حملے میں کم از کم چھ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ان زخمیوں میں ایک عورت اور اس کا بچہ بھی شامل ہے۔ زخمیوں کی حالت سنگین سے لے کر متوسط درجے تک مختلف ہے۔
میڈیکل ذرائع کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی علاج معالجے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حملے کے مقام پر تباہی مچی ہوئی تھی اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ حملے کے فوراً بعد علاقے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ فائرنگ بریگیڈز کو بلایا گیا تاکہ آگ پر قابو پایا جا سکے۔
خان یونس کے مرکزی حصے میں اسرائیلی فورسز نے ایک فلسطینی کی ران میں فائرنگ کی۔ میڈیکل اہلکاروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ نوجوان کی حالت مستحکم ہے۔ اسی شہر میں دو سالہ بچی کی بھی سر میں فائرنگ کی گئی۔ اس بچی کی حالت متوسط بتائی گئی ہے۔ اس واقعے سے مقامی آبادی میں شدید غصہ پایا گیا۔
شمالی غزہ میں بے گھر خاندانوں پر حملے
شمالی غزہ میں حلاوا کیمپ میں اسرائیلی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ یہ کیمپ جبلیہ ریفریج کیمپ کے مشرق میں بے گھر خاندانوں کا پناہ گاہ ہے۔ زخمیوں میں ایک عورت شامل ہے جسے شدید حالت میں ہسپتال لایا گیا۔ میڈیکل اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس کی حالت انتہائی نازک ہے۔
حلاوا کیمپ میں رہائش پذیر خاندان پہلے ہی کافی مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہیں روزمرہ کی ضروریات جیسے کھانا پانی اور دواؤں تک رسائی مشکل ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فائرنگ سے ان کی زندگی مزید خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مقامی رہائشیوں نے فوری طور پر انسانی ہمدردی تنظیموں سے مدد کی اپیل کی۔
غزہ میں مجموعی اموات کا تفصیلی جائزہ
غزہ کی صحت عامہ کی وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق امن معاہدے کی خلاف ورزیوں سے اب تک ایک ہزار پچاس افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پانچ ہزار سات سو گیارہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہنگامی صورتحال جاری ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ یہ اعداد و شمار بروقت اپ ڈیٹ کیے جاتے رہتے ہیں۔
وزارت کے مطابق اکتوبر دو ہزار تین سے شروع ہونے والی فوجی مہم میں چوہتر ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پچاس ہزار ایک سو پچاس سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تعداد جنگ کی وسیع پیمانے پر تباہ کاریوں کی عکاسی کرتی ہے۔ ہسپتالوں اور طبی مرافقات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
طویل عرصے سے جاری جھگڑے کے نتیجے میں غزہ کی چالیس فیصد سے زائد شہری تباہ ہو چکی ہے۔ بڑے پیمانے پر تعمیرات کا انہدام ہوا ہے۔ بڑے علاقے اب ویران حالت میں ہیں۔ مقامی لوگوں کی زندگیاں مکمل طور پر متاثر ہوئی ہیں۔
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