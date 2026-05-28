غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کو فوجی وعدے پورے نہ ہونے کے باعث تاخیر

تین ماہ قبل بڑی دھوم دھام سے اعلان کردہ غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کو ابھی تک کوئی فوج نہیں ملی، کیونکہ پانچ ممالک میں سے کسی نے بھی اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ ایران جنگ اور داخلی مسائل کی وجہ سے انڈونیشیا سمیت ممالک نے فوج بھیجنے ملتوی کر دیے ہیں، جبکہ حماس کے تخفیف اسلحہ پر تعطل برقرار ہے۔
تین ماہ گزرنے کے باوجود، غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس (آئی ایس ایف) کے پاس ابھی تک کوئی فوج نہیں ہے جس کی وہ قیادت کر سکے، کیونکہ پانچ ممالک میں سے کسی نے بھی فوج بھیجنے کے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ اس فورس کا اعلان فروری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس (بی او پی) کے افتتاحی اجلاس میں بڑی دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ اس 20,000 مضبوط فورس کی قیادت کے لیے مقرر کردہ امریکی جنرل جیفر جیفرز نے کہا تھا کہ یہ فورس اسرائیل اور حماس کے درمیان تباہ کن جنگ کے بعد مستقبل کی خوشحالی اور دیرپا امن کو یقینی بنائے گی۔ تاہم تین ماہ بعد، ان کے پاس قیادت کے لیے کوئی فوج نہیں ہے، کیونکہ جن پانچ ممالک نے فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا ان میں سے کسی نے بھی کوئی قابل ذکر تعاون فراہم نہیں کیا۔ نازک جنگ بندی کو مضبوط کرنے کی کوششیں رک گئی ہیں جب کہ حماس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے اور اسرائیل نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے جب کہ وہ اہداف پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے جنہیں وہ عسکری اہداف قرار دیتا ہے، جس میں اکثر عام شہری مارے جاتے ہیں۔ دریں اثنا ایران جنگ نے عرب اور مسلم رہنماؤں کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھل کر تعاون کرنا مزید مشکل بنا دیا ہے، جنہیں خطے میں بہت سے لوگ جارح تصور کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عالمی توانائی کے بحران نے ان کے وسائل کو ختم کر دیا ہے۔ منصوبہ بند فورس کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے تقریباً ایک ہفتہ بعد انڈونیشیا نے 8,000 فوجی بھیجنے کے اپنے وعدے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ ان میں سے تقریباً 1,000 فوجی اپریل میں بھیجے جانے تھے اور باقی جون میں۔ انڈونیشیا کا وعدہ اس گروپ میں سب سے بڑا تھا، جس میں مراکش، قازقستان، کوسوو اور البانیہ بھی شامل تھے۔ امریکی میجر جنرل جیفر جیفرز، جنہوں نے بی او پی کی تقریب میں بات کی تھی، اس فورس کی کمان سنبھالنے والے تھے۔ انڈونیشیا نے اپنے منصوبے اس وجہ سے ملتوی کیے کہ وزیر دفاع سیفری سیجامسودین کے مطابق، واشنگٹن سے عزم کی کمی نظر آتی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی تک کوئی نفاذی ہدایات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ نئی حرکیات سامنے آئی ہیں کیونکہ امریکہ اور ایرانی افواج کے درمیان تنازع کی شدت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بی او پی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ چونکہ بی او پی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، آئی ایس ایف بھی پیچھے رہ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا کے اس فیصلے میں داخلی معاملات بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ایران جنگ انڈونیشیا میں انتہائی غیر مقبول ہے، جو سب سے زیادہ آبادی والا مسلم ملک ہے۔ اس تنازع کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور بورڈ آف پیس کے بارے میں بڑے پیمانے پر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ایک تجزیہ کار کے مطابق، اگر آپ گلی میں لوگوں سے بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ آف پیس غزہ کے لوگوں کی مدد کرے گا۔ معیشت کی خرابی کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں فوج بھیجنے کے بارے میں بھی خدشات ہیں۔ انڈونیشیا نے لبنان میں اقوام متحدہ کے مشن کے دوران چار امن فوجی کھو دیے تھے جب اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، جس نے اس طرح کے بین الاقوامی وعدوں کے بارے میں عوامی رائے کو مزید خراب کر دیا ہے۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور تمام سوالات بورڈ آف پیس کو بھیج دیے۔ بی او پی کے ترجمان بریڈ کلاپر نے بھی انڈونیشیا کے فیصلے یا استحکام فورس کے مستقبل پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کی بجائے 21 مئی کو اقوام متحدہ میں نکولے ملادینوف کے بیانات کا حوالہ دیا، جنہیں ٹرمپ نے بی او پی کا ڈائریکٹر مقرر کیا تھا۔ ملادینوف نے کہا کہ بین الاقوامی فورس اس وقت تک کارروائی شروع نہیں کر سکتی جب تک جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر اتفاق اور اس پر عمل درآمد نہ ہو، جس میں حماس کو ہتھیار ڈالنے اور اسرائیل کو انخلاء شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ کے تقریباً 60 فیصد حصے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ ملادینوف نے تعطل کا الزام حماس پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اس کا تخفیف اسلحہ ناقابلِ گفت و شنید ہے اور یہ اسرائیل کے انخلاء اور تعمیر نو سمیت دیگر محاذوں پر پیش رفت کو روک رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بارہا جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے اس کے مزید نفاذ میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، اور اس نے ملادینوف پر اسرائیل کا ساتھ دینے کا الزام لگایا ہے۔ مصری حکام کے مطابق، بہت سے ممالک جنہوں نے فوج دینے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے حماس کے تخفیف اسلحہ کے معاہدے کے بغیر فوج بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ قازقستان نے کہا ہے کہ اس کی حمایت انسانی ہمدردی کے جزو تک محدود رہے گی، جس میں فیلڈ ہسپتال کے ساتھ طبی یونٹ بھیجنا شامل ہے.
