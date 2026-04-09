غزہ میں اسرائیلی حملے میں الجزیرہ کے صحافی کی ہلاکت: چینل کی جانب سے مذمت اور قانونی کارروائی کا اعلان

الجزیرہ نے غزہ میں اسرائیلی حملے میں اپنے صحافی کی ہلاکت کی مذمت کی، اسے 'منصوبہ بند اور ٹارگٹڈ جرم' قرار دیا اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا۔
قطر میں قائم نشریاتی ادارے الجزیرہ نے غزہ میں اسرائیل ی حملے میں اپنے ایک صحافی کی بدھ کے روز ہلاکت کی مذمت کی اور اسے 'منصوبہ بند اور ٹارگٹڈ جرم' قرار دیا۔ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک نے ایک بیان میں کہا کہ ' الجزیرہ مباشر کے نامہ نگار محمد ویشہ کو نشانہ بنا کر ہلاک کرنے کے گھناؤنے جرم کی شدید مذمت کرتا ہے، جو غزہ پٹی کے مغرب میں اس گاڑی پر حملے کے نتیجے میں ہوا جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔' چینل نے کہا کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کی ہلاکت کوئی بے ترتیب عمل نہیں تھا بلکہ ایک جان بوجھ کر کیا گیا
اور ٹارگٹڈ جرم تھا جس کا مقصد صحافیوں کو ڈرانا دھمکانا تھا، مزید کہا کہ وہ 'اسرائیلی قابض افواج کو مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔' میڈیا رائٹس گروپ رپورٹرز ودآؤٹ بارڈرز (RSF) نے اس مذمت کی بازگشت کی، یہ کہتے ہوئے کہ ویشہ کا نام 'ان 220 سے زائد صحافیوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو غزہ میں اسرائیلی افواج کے ہاتھوں ڈھائی سال میں مارے گئے، جن میں سے کم از کم 70 اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے مارے گئے۔' اسرائیلی فوج نے اے ایف پی کی جانب سے تبصرے کے لیے رابطہ کرنے پر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ غزہ کی شہری دفاعی ایجنسی کے ترجمان محمود بسال نے کہا کہ ویشہ کو ایک دوسرے شخص کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ بسال نے اے ایف پی کو بتایا کہ 'دو شہداء، جن میں سے ایک الجزیرہ کے نامہ نگار محمد ویشہ تھے، اس وقت ہلاک ہو گئے جب قابض افواج نے غزہ شہر کے مغرب میں شیخ اجلین کے علاقے میں ایک گاڑی پر بمباری کی۔' الجزیرہ نے ویشہ کو 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی اسلامی تحریک حماس کے حملے کے بعد سے غزہ میں مارے جانے والے اپنے 10 دیگر صحافیوں کے ساتھ درج کیا جس کی وجہ سے غزہ جنگ شروع ہوئی۔ الجزیرہ کے صحافی محمد سلامہ اگست 2025 میں اس نازک امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کے آغاز سے قبل ہلاک ہو گئے جو اکتوبر سے نافذ ہے اور جس نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو بڑے پیمانے پر روک دیا ہے۔ اگست 2025 کے اوائل میں، الجزیرہ کے چار ملازمین اور دو فری لانسر غزہ شہر کے الشفا ہسپتال کے باہر اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے، جس پر بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ اسرائیل اور حماس ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کرتے رہتے ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی کے دوران غزہ میں حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جن میں ان افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جنہیں وہ حماس کے جنگجو قرار دیتا ہے۔ الجزیرہ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ 'غزہ میں اپنے نامہ نگاروں اور عملے کو ہلاک کرنے کے ذمہ داروں کے خلاف تمام ضروری قانونی کارروائی کرے گا، اور ان کے اور تمام ہلاک شدہ صحافیوں کے لیے انصاف کی تلاش کرے گا۔'
