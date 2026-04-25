غزہ میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے اجتماعی شادی کی تقریب، 150 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک

متحدہ عرب امارات نے غزہ کے دیر البلح میں 150 فلسطینی جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی، جس کا مقصد مالی مشکلات کا شکار نوجوانوں کی شادیوں میں مدد کرنا ہے۔
متحدہ عرب امارات کی جانب سے غزہ میں اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد، 150 فلسطینی جوڑوں کی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی خوشی غزہ کے علاقے دیر البلح میں متحدہ عرب امارات کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 150 فلسطینی جوڑے اپنی زندگی کے نئے سفر پر گامزن ہوئے۔ یہ تقریب اماراتی اقدام 'الفارس الشہیم' کے تحت منعقد کی گئی، جس کا بنیادی مقصد غزہ کے ان نوجوانوں کی مدد کرنا ہے جو مالی مشکلات اور جنگ کی وجہ سے شادی جیسے اہم مرحلے کو مکمل کرنے میں دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تقریب میں شامل ہونے والے جوڑوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے لیے یہ ایک خواب کی تعبیر کی طرح ہے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے اس عظیم اقدام کو سراہا اور کہا کہ اس سے نہ صرف ان کی معاشی مشکلات میں کمی آئی ہے بلکہ ان کے دلوں میں امید اور خوشی کا نیا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ غزہ کی پٹی گزشتہ کئی برسوں سے معاشی بحران اور انسانی المیے کا شکار ہے، جہاں زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں متحدہ عرب امارات جیسے فلاحی اقدامات فلسطینی عوام، خصوصاً نوجوانوں کے لیے ایک نئی امید کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہ تقریب نہ صرف ان 150 جوڑوں کے لیے خوشی کا باعث بنی بلکہ غزہ کے عوام کے لیے متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا مظہر بھی ثابت ہوئی۔ منتظمین نے واضح کیا کہ اس طرح کی تقریبات کا انعقاد فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے اظہار اور انہیں ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات غزہ کے عوام کی بحالی اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں اور مقامی لوگوں نے متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف غزہ کے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل کی امید ملے گی بلکہ یہ دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک مثال قائم کرے گا۔ تقریب میں شادی شدہ جوڑوں کو تحائف اور مالی مدد بھی فراہم کی گئی۔ اس اقدام سے غزہ کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تقریب غزہ کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی حمایت کی ہے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ یہ تقریب اس سلسلے میں ایک اور اہم قدم ہے۔ یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ متحدہ عرب امارات غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اس تقریب کی خبر پاکستان میں خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہے، جو ایکسپریس میڈیا گروپ کے زیر انتظام ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبر ایران میں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں اور صدر ٹرمپ کے جنگ کے بعد ایران کے ساتھ اعتماد کی بحالی کے حوالے سے تبصروں کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے
غزہ متحدہ عرب امارات اجتماعی شادی فلسطینی عوام الفارس الشہیم
United States Latest News, United States Headlines
