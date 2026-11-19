غزہ میں اسرائیلی فوجی آپریشن کا نیا سلسلہ وسطی علاقوں میں شدت اختیار کر گیا
اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے وسطی علاقوں میں نئے فوجی آپریشن کا اعلان کیا ہے جس کے تحت پیلی لکیر کے قریب علاقے 660، 661 اور 666 کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق مغازی اور نصیرات کے قریب دھماکوں سے مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔
اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے وسطی علاقوں میں اپنے فوجی آپریشن کو مزید تیز اور وسیع بناتے ہوئے نیا پھیلاؤ کیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ کی پٹی میں، خاص طور پر پیلی لکیر کے قریب واقع علاقوں 660، 661 اور 666 میں شدید فوجی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ علاقے فلسطین یوں کے لیے انتہائی حساس ہیں اور یہاں کے مکینوں کی نقل مکانی یا زخمی ہونے کا خدشہ شدید ہے۔ مقامی ذرائع اور عینی شاہدین کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے علی الصبح نصیرات مہاجر کیمپ کے شمال اور مغازی مہاجر کیمپ کے مشرق میں واقع علاقوں میں حملے کیے۔ ان حملوں کے دوران دو زور دار دھماکوں کی آوازیں گونجیں جو علاقے میں موجود لوگوں کے لیے خوفناک تھیں۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کواڈ کاپٹر ڈرون کے ذریعے گرائے گئے بارودی مواد کے ڈبوں کا استعمال کرتے ہوئے مغازی کیمپ کے مشرق میں خالی کیے گئے متعدد مکانات کو برف کر دیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جائیداد کو نقصان پہنچا ہے اور اگرچہ یہ مکانات خالی بتائے گئے تھے، تاہم اس قسم کی تباہ کاریاں علاقے کی انسانی و مادی صلاحیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔.
اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے وسطی علاقوں میں اپنے فوجی آپریشن کو مزید تیز اور وسیع بناتے ہوئے نیا پھیلاؤ کیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ کی پٹی میں، خاص طور پر پیلی لکیر کے قریب واقع علاقوں 660، 661 اور 666 میں شدید فوجی کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ علاقے فلسطینیوں کے لیے انتہائی حساس ہیں اور یہاں کے مکینوں کی نقل مکانی یا زخمی ہونے کا خدشہ شدید ہے۔ مقامی ذرائع اور عینی شاہدین کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے علی الصبح نصیرات مہاجر کیمپ کے شمال اور مغازی مہاجر کیمپ کے مشرق میں واقع علاقوں میں حملے کیے۔ ان حملوں کے دوران دو زور دار دھماکوں کی آوازیں گونجیں جو علاقے میں موجود لوگوں کے لیے خوفناک تھیں۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کواڈ کاپٹر ڈرون کے ذریعے گرائے گئے بارودی مواد کے ڈبوں کا استعمال کرتے ہوئے مغازی کیمپ کے مشرق میں خالی کیے گئے متعدد مکانات کو برف کر دیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جائیداد کو نقصان پہنچا ہے اور اگرچہ یہ مکانات خالی بتائے گئے تھے، تاہم اس قسم کی تباہ کاریاں علاقے کی انسانی و مادی صلاحیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔
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