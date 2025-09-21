غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ: یورپ، ایشیا اور اسرائیل میں بڑے مظاہرے

غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی مذمت کے لیے یورپ، ایشیا اور اسرائیل کے بڑے شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔
غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی مذمت کرنے والے بڑے مظاہرے یورپ، ایشیا اور یہاں تک کہ اسرائیل کے بڑے شہروں میں پھوٹ پڑے ہیں، جو فلسطین میں جاری انسانی بحران پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی مایوسی کا اشارہ دیتے ہیں۔ ایتھنز میں، سینکڑوں مظاہرین دارالحکومت کی سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے فلسطین ی پرچم لہرائے اور غزہ کے ساتھ یکجہتی کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے یونانی حکومت پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جاری فوجی کارروائیوں پر سفارتی تعلقات منقطع کرے۔ اسپین میں، صحت
کارکنوں نے اپنے ہاتھوں کو سرخ رنگ سے رنگ کر علامتی احتجاج کیا، جو غزہ میں خونریزی کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے سرکاری عمارتوں کے باہر مظاہرہ کیا، اور صورتحال کو “طبی اور اخلاقی ایمرجنسی” قرار دیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق، میڈرڈ میں ایک مظاہرین نے کہا، “ہم نہ صرف ڈاکٹروں اور نرسوں کی حیثیت سے کھڑے ہیں، بلکہ انسانوں کی حیثیت سے نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔” ہزاروں میل دور، ٹوکیو میں، سماجی کارکنوں نے ایک پرامن مظاہرہ کیا، فلسطینی پرچموں اور انصاف اور امن کا مطالبہ کرنے والے پلے کارڈز کے ساتھ مارچ کیا۔ اسرائیل کے سفارت خانے کے باہر منعقدہ اس احتجاج نے راہگیروں اور مقامی میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی مظاہرے بڑھ رہے ہیں۔ تل ابیب میں، ہزاروں افراد ویک اینڈ پر وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی جنگ سے نمٹنے کے طریقے کی مذمت کرنے اور مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک اسرائیلی مظاہرین نے کہا، “اس جنگ نے موت، درد اور تنہائی کے سوا کچھ نہیں دیا ہے۔” “حکومت کو اب خونریزی روکنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔” تل ابیب میں ہونے والے مظاہرے کے منتظمین نے سفارت کاری اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دوبارہ توجہ دینے کا بھی مطالبہ کیا، اور اسرائیلی قیادت پر زور دیا کہ وہ مسلسل فوجی جارحیت کے بجائے پرامن حل تلاش کرے۔\مظاہروں کی لہر میں دنیا بھر سے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد شامل ہے، جس میں اسرائیل کی غزہ میں جاری فوجی کارروائیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ احتجاج نے نہ صرف جنگ کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کو اجاگر کیا ہے بلکہ بین الاقوامی برادری کے اندر حمایت میں بڑھتی ہوئی تبدیلی کی نشاندہی کی ہے، جو فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری امداد اور انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یورپ میں ہونے والے مظاہروں میں، ایتھنز کے مظاہرین نے یونانی حکومت پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرے، جبکہ اسپین میں صحت کارکنوں نے غزہ میں خونریزی کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھوں کو سرخ رنگ سے رنگا، اور صورتحال کو ایک طبی اور اخلاقی ایمرجنسی قرار دیا۔ ٹوکیو میں، سماجی کارکنوں نے پرامن مظاہرہ کیا، اور انصاف اور امن کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کے اندر، تل ابیب میں مظاہرین نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی جنگ سے نمٹنے کے طریقے کی مذمت کی اور سفارت کاری اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دوبارہ توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔\ان مظاہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ میں صورتحال پر عوام کی بے تابی سے نظر ہے، اور اسرائیلی حکومت پر اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے اور فوری جنگ بندی کے لیے زور دیا جا رہا ہے۔ یہ احتجاج اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان دیرپا امن کے لیے سفارت کاری اور بات چیت پر مبنی حل تلاش کرنے کی ضرورت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ احتجاج کے منتظمین اور شرکاء بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور شہریوں کے تحفظ پر زور دیتے ہیں، غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس تنازعہ سے متاثرہ تمام افراد کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ مظاہرے نہ صرف غزہ میں جاری تشدد کے خلاف ایک مضبوط پیغام دیتے ہیں، بلکہ بین الاقوامی برادری سے انسانی بحران کے حل میں فعال کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ دنیا بھر کے لوگ غزہ میں فوری جنگ بندی اور پرامن حل کے منتظر ہیں
فلسطین اسرائیل جنگ بندی مظاہرے غزہ