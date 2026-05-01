غزہ امدادی فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت، پاکستان سمیت بارہ ممالک کا مشترکہ بیان

پاکستان سمیت بارہ ممالک نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں اس حملے کو بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اٹلی میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔
اسلام آباد: بارہ ممالک کے سفارتی نمائندوں نے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، نے غزہ کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حالیہ اسرائیل ی فوجی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ فلوٹیلا ، جو اپنے موسم بہار 2026 کے مشن پر تھا، غزہ کے محاصرے کو توڑنے اور ضرورت مند شہریوں تک اہم امداد پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ واقعہ بحیرہ روم میں یونان کے ساحل کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں پیش آیا، جب اسرائیل ی بحریہ نے اس پر امن انسانی مشن میں حصہ لینے والے جہازوں کو روک لیا۔ ترکی، برازیل، اردن، پاکستان ، اسپین، ملائیشیا، بنگلہ دیش، کولمبیا، مالدیپ، جنوبی افریقہ اور لیبیا کے وزرائے خارجہ کے مشترکہ بیان میں زور دیا گیا کہ فلوٹیلا کا مقصد صرف غزہ میں جاری انسانی بحران کو اجاگر کرنا تھا۔ وزراء نے اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے، بین الاقوامی پانیوں میں امدادی کارکنوں پر حملے اور حراست کو بین الاقوامی اور انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر شہریوں کی حفاظت اور ذمہ داروں کو جوابدہ بنانے کے لیے قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل ی فوج کی جانب سے فلوٹیلا پر حملہ ایک سنگین واقعہ ہے جو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ غزہ کی پٹی پر برسوں سے جاری محاصرے کے باعث وہاں انسانی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ فلوٹیلا کی جانب سے غزہ کے شہریوں تک امداد پہنچانے کی کوشش ایک قابل تحسین اقدام تھا، لیکن اسرائیل نے اس پرامن مشن کو بھی نشانہ بنا کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس حملے سے نہ صرف امداد پہنچانے کی کوششیں متاثر ہوئی ہیں، بلکہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی بھی پامالی ہوئی ہے۔ عالمی برادری کو اس واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کرنا چاہیے اور اسرائیل پر اس کے غیر قانونی اقدامات کے لیے جوابدہی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ غزہ کی صورتحال پر فوری توجہ دینے اور اس کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹلی میں وسیع پیمانے پر احتجاج ی مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ ہزاروں افراد نے روم، میلان، نیپلز اور تورین جیسے شہروں میں جمع ہو کر اسرائیل کے امدادی قافلے پر حملے کی مذمت کی۔ احتجاج نے اس واقعہ پر بڑھتی ہوئی عوامی ناراضگی کو ظاہر کیا اور غزہ میں انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے غزہ کے شہریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو اس کے اقدامات کے لیے سزا دی جائے۔ اٹلی میں ہونے والے احتجاج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں غزہ کی صورتحال پر لوگوں کی گہری تشویش ہے۔ عالمی برادری کو اس صورتحال کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور غزہ کے شہریوں کی مدد کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے فلوٹیلا پر حملہ نہ صرف ایک انسانی المیہ ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اگر اسرائیل کو اس کے غیر قانونی اقدامات پر جوابدہی کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، تو وہ مستقبل میں بھی ایسے ہی حملے کر سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف غزہ میں انسانی بحران مزید بگڑے گا، بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی عدم استحکام پھیلے گا۔ عالمی برادری کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے اور شہریوں کو انسانی امداد فراہم کرنے کی اجازت دے۔ اس کے علاوہ، اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ غزہ کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ وزیراعظم نے اسرائیل ی حملے کی شدید مذمت کی ہے اور غزہ کے عوام کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی صورتحال پر فوری توجہ دیں اور اس کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ غزہ کے عوام کو ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے اور انہیں امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے.
