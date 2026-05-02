غزہ امدادی بیڑے پر اسرائیلی کارروائی، دو کارکنوں کو حراست میں لیا گیا

اسرائیلی فوج نے غزہ کے لیے جانے والے امدادی بحری جہازوں کے بیڑے کو روک دیا اور دو کارکنوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا۔ منتظمین نے اسرائیلی اہلکاروں پر اغوا کا الزام عائد کیا ہے۔
فلسطینی علاقے غزہ کے لیے امداد ی بحری جہاز وں کے ایک بیڑے کو اسرائیل ی فوج نے روک لیا اور دو کارکنوں کو پوچھ گچھ کے لیے اسرائیل لایا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہفتہ کے روز پیش آیا۔ اس بیڑے میں 50 سے زائد بحری جہاز شامل تھے جو فرانس، اسپین اور اٹلی کے بندرگاہوں سے روانہ ہوئے تھے۔ ان کا مقصد غزہ پر اسرائیل ی محاصرے کو توڑنا اور تباہ حال فلسطینی علاقے تک رسد پہنچانا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیڑے سے تقریباً 175 کارکنوں کو ہٹا دیا ہے، لیکن منتظمین نے اسرائیل ی اہلکاروں پر 211 افراد کو اغوا کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ خارجہ محکمے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ دو کارکن، سیف ابو کشک (سپین) اور تھیگو ایویلا (برازیل) کو اسرائیل میں لایا گیا ہے اور انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے پوچھ گچھ کے لیے منتقل کیا جائے گا۔ محکمے نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں افراد ایک ایسی تنظیم سے منسلک ہیں جس پر جنوری میں امریکی خزانے نے پابندیاں عائد کی تھیں۔ یہ تنظیم، فلسطینیوں کے لیے مقبول کانفرنس برائے بیرون ملک ( PCPA ) کہلاتی ہے، پر واشنگٹن نے حماس نامی فلسطینی عسکریت پسند گروپ کی طرف سے خفیہ طور پر کام کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ خزانے نے کہا کہ تنظیم نے غزہ جانے والے دیگر بیڑوں کو منظم کرنے میں کردار ادا کیا تھا جن کا مقصد اسرائیل کے محاصرے کو توڑنا تھا۔ امریکہ نے ان بیڑوں پر اسرائیل ی حکام کی حمایت کی ہے اور حالیہ بیڑے کو ایک 'توشہ' قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے خارجہ محکمے کے مطابق، ابو کشک PCPA کے ایک اہم رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایویلا بھی تنظیم سے منسلک ہے اور اس پر 'غیر قانونی سرگرمیوں' میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ محکمے نے مزید کہا کہ 'دونوں کو اسرائیل میں ان کے متعلقہ ممالک کے نمائندوں سے قونصلر ملاقات کرائی جائے گی۔' ایویلا گزشتہ سال غزہ کو امداد پہنچانے کی کوشش کرنے والے ایک بیڑے کے منتظمین میں شامل تھے۔ اس کوشش کو بھی اسرائیل ی فوج نے روک دیا تھا۔ اسرائیل غزہ میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر کنٹرول رکھتا ہے اور یہ علاقہ 2007 سے اسرائیل ی محاصرے میں ہے۔ اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے کے بعد غزہ جنگ کے دوران، فلسطینی علاقے میں ضروری اشیاء کی شدید قلت رہی ہے، اور اسرائیل نے بعض اوقات امداد مکمل طور پر بند کر دی ہے۔ حالیہ بیڑے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اسرائیل ی مداخلت غزہ سے 1,000 کلومیٹر سے زیادہ دور ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے آلات توڑ دیے گئے اور مداخلت نے انہیں سمندر میں ایک 'محسوب موت کے جال' کا سامنا کر دیا۔ منتظمین نے ایکس پر دو کارکنوں کی چہروں پر چوٹ کے نشانات والی تصاویر شائع کیں، جبکہ ایک شرکاء نے فوٹیج میں کہا کہ اسرائیل ی فوج نے انہیں 'کئی بار' مارا پیٹا۔ فلسطینی تحریک نے اسرائیل ی حکام کے خلاف 'عالمی سمود بیڑے کے خلاف ان کے جرائم' کے لیے قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ انہیں سزائوں سے بچنے نہ دیا جائے۔ حماس نے کہا کہ 'ہم غزہ کے محاصرے کو توڑنے کے لیے اپنی انسانی کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے بین الاقوامی کارکنوں کے عزم پر فخر کا اظہار کرتے ہیں، صہیونی دشمن کے دہشت گردی اور خطرات کے باوجود۔' گلوبل سمود بیڑے کا پہلی بحیرہ روم کی غزہ کی طرف 2025 میں سفر نے دنیا بھر میں توجہ مبذول کی، اس سے پہلے کہ اسرائیل ی فوج نے اکتوبر کے اوائل میں مصر اور غزہ کے ساحلوں کے قریب کشتیوں کو روک لیا۔ عملے کے ارکان، بشمول سویڈشی کارکن گریٹا تھن برگ، کو اسرائیل ی فوج نے گرفتار کر لیا اور ملک بدر کر دیا.
