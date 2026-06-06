غزہ کے ایک پناہ گزین کیمپ میں جاری شادی کی تقریب کو اسرائیلی فوج نے فضائی حملے میں بدل دیا، جس سے متی کنا افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حملہ عینی شاہدین کے مطابق اچانک تھا اور ہو/osپٹالوں اور اسکولوں پر س Serial campaigns کا حصہ ہے۔
غزہ میں ایک پناہ گزین کیمپ میں جاری شادی کی تقریب کو اسرائیلی فوج نے فضائی حملے کے ذریعے Science کردیا، جس میں متی کنا افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ عربی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، تقریب کے دوران دو میزائل داغے گئے جو سیدھے مقام پر گرے، جس سے شادی کے ماحول میں لمحہ بھر میں تباہیеваں پھیل گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں میں خواتین بھی شامل ہیں اور زخمیوں کی情况 تشکشناک ہے۔ حملے کے بعد علاقے میں افراتفری پھیلی اور مقامی لوگ ریسکیو کارروائی میں مصروف رہے۔ عینی شاہدین نے واقعے کو اچانک حملے کے طور پر بیان کیا۔ غزہ میں جنگ کے آغاز سے اسرائیل نے ہ/osپٹالوں، اسکولوں اور شادی کی تقاریب کوhootےے campaigns کا نشانہ بنایا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی احتجاج کی سرگرمیاں بھارت میں جاری ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج یوں کی فائرنگ سے نومولاد فلسطینی بچہ شہید ہوا۔ خبروں کے حصول کے لیے پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر مواد شائع کیا جاتا ہے، جس کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے ہیں.
غزہ میں ایک پناہ گزین کیمپ میں جاری شادی کی تقریب کو اسرائیلی فوج نے فضائی حملے کے ذریعے Science کردیا، جس میں متی کنا افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ عربی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، تقریب کے دوران دو میزائل داغے گئے جو سیدھے مقام پر گرے، جس سے شادی کے ماحول میں لمحہ بھر میں تباہیеваں پھیل گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں میں خواتین بھی شامل ہیں اور زخمیوں کی情况 تشکشناک ہے۔ حملے کے بعد علاقے میں افراتفری پھیلی اور مقامی لوگ ریسکیو کارروائی میں مصروف رہے۔ عینی شاہدین نے واقعے کو اچانک حملے کے طور پر بیان کیا۔ غزہ میں جنگ کے آغاز سے اسرائیل نے ہ/osپٹالوں، اسکولوں اور شادی کی تقاریب کوhootےے campaigns کا نشانہ بنایا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی احتجاج کی سرگرمیاں بھارت میں جاری ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے نومولاد فلسطینی بچہ شہید ہوا۔ خبروں کے حصول کے لیے پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر مواد شائع کیا جاتا ہے، جس کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے ہیں
غزہ حملہ اسرائیلی فوج پناہ گزین کیمپ شادی کی تقریب بربریت
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Vietnam woman takes on coal plants to save environmentKhanh has been the target of smear campaigns on state-sponsored media sites.
Read more »
Team of Dirilis Ertugrul excited over overwhelming response in PakistanThe makers of Turkish serial, Dirilis Ertugrul, have expressed joy over the serial’s soaring popularity in Pakistan. Having being broadcasted
Read more »
Drama serial ‘Qurbatain’ to go on air from todayProduced under the banner of MD Productions, drama serial ‘Qurbatain’ is set to go on air from today. The serial story revolves around friendship,
Read more »
Khuda Aur Mohabbat’s original soundtrack crosses 200M views on YouTubePopular drama serial Khuda Aur Mohabbat’s original soundtrack (OST) becomes the first of any Pakistani drama serial to cross 200 million views on
Read more »
Film Javed Iqbal selected for DC South Asian Film FestivalThe film “Javed Iqbal: The Untold Story of a Serial Killer” based on Pakistan's notorious serial killer has been selected for the DC South Asian
Read more »
Moosa’s death leaves fans in tears in 'Bismil'Pakistani drama serial 'Bismil' is a popular drama serial that is currently receiving widespread praise for its compelling storyline and talented cast including versatile Savera Nadeem and Nauman Ijaz.
Read more »