غزہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت، سری لنکا میں مہنگائی میں اضافہ

پاکستان سمیت گیارہ ممالک نے غزہ جانے والے بحری جہازوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ سری لنکا میں مہنگائی اپریل میں 5.4 فیصد سے زیادہ بڑھ گئی، جو کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع سے منسلک توانائی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہے۔
پاکستان سمیت گیارہ ممالک نے غزہ جانے والے بحری جہازوں پر اسرائیل ی حملے کی مذمت کی ہے اور گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سری لنکا میں مہنگائی اپریل میں 5.4 فیصد سے زیادہ بڑھ گئی، جو کہ جاری مشرق وسطیٰ کے تنازع سے منسلک توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہے۔ محکمہ مردم شماری و اعداد و شمار کے مطابق، ایندھن اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ نقل و حمل کے اخراجات کے ساتھ ساتھ خوراک کی قیمتوں میں بھی اضافہ کا باعث بنا۔ سری لنکا نے فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً ایک تہائی اضافہ کیا اور بجلی کے نرخوں میں 40 فیصد تک اضافہ کیا۔ جزیرہ 2022 کے بحران سے آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، جب اس کے پاس ضروری اشیاء جیسے خوراک، ایندھن اور دوائیوں کی ادائیگی کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے تھے۔ تاہم، نومبر میں اسے ایک طوفان نے سخت متاثر کیا جس سے کم از کم 643 افراد ہلاک ہوئے اور جزیرے کی 22 ملین آبادی سے زیادہ 10 فیصد متاثر ہوئے۔ ورلڈ بینک کے مطابق، طوفان سے عمارتوں اور زراعت کو براہ راست 4.
1 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ملک 2023 کے اوائل میں منظور ہونے والے 2.9 ارب ڈالر کے آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ کی مدد سے اپنی کمزور معیشت کو مستحکم کر رہا ہے، لیکن توانائی کی بلند قیمتوں نے بحالی کی کوششوں کو سنجیدگی سے چیلنج کیا ہے۔ کولمبو کنزیومر پرائس انڈیکس میں سال بہ سال اضافہ اپریل میں 5.4 فیصد رہا، جو کہ مارچ میں 2.0 فیصد کے مقابلے میں اور ایک سال پہلے 2.0 فیصد کی کمی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ غیر غذائی مہنگائی اپریل میں 6.8 فیصد تک زیادہ تھی، جو کہ مارچ میں 2.9 فیصد سے زیادہ اور ایک سال پہلے 3.6 فیصد کی کمی سے زیادہ ہے۔ پاکستان نے غزہ جانے والے امدادی بحری بیڑے پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس معاملے پر بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ متاثرین کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا سکے اور گرفتار کارکنوں کی بلا مشروط رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی محصور آبادی کے خلاف اپنی جارحانہ پالیسیاں ترک کرے اور بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کا احترام کرے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ان کے جائز حقوق کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر فوری کارروائی کرے اور اسرائیل کو اس کی غیر قانونی کارروائیوں کے لیے جوابدہ ٹھہرائے۔ سری لنکا کی معیشت کو حالیہ برسوں میں متعدد چیلنجز کا سامنا رہا ہے، جن میں 2022 کا بحران، نومبر کا تباہ کن طوفان اور اب مشرق وسطیٰ کے تنازع کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافہ شامل ہے۔ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ نے ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے میں مدد کی ہے، لیکن توانائی کی بلند قیمتوں نے بحالی کی کوششوں کو کمزور کر دیا ہے۔ حکومت کو اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سری لنکا کو اپنی معیشت کو متنوع بنانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ انہیں یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ حکومت کو سبسڈی کو کم کرنا چاہیے اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لانی چاہئیں۔ سری لنکا کے عوام کو امید ہے کہ حکومت ان چیلنجز سے نمٹنے اور ملک کو بحالی کے راستے پر گامزن کرنے میں کامیاب ہو گی۔ حکومت کو عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شفاف اور جوابدہ انداز میں کام کرنا ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرنے والے دیگر ممالک میں ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، مراکش، تیونس اور الجیریا شامل ہیں۔ ان ممالک نے بھی اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی محصور آبادی کے خلاف اپنی جارحانہ پالیسیاں ترک کرے اور گرفتار کارکنوں کی بلا مشروط رہائی کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ان ممالک نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر فوری کارروائی کرے اور اسرائیل کو اس کی غیر قانونی کارروائیوں کے لیے جوابدہ ٹھہرائے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافہ نے سری لنکا سمیت کئی ممالک کی معیشتوں پر منفی اثر ڈالا ہے۔ حکومتوں کو اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے
غزہ اسرائیل سری لنکا مہنگائی مشرق وسطیٰ معیشت پاکستان امدادی بحری بیڑا
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »