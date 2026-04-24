غزہ: غیر پھٹنے والے گولے بارود کا خطرہ، بحالی کی کوششوں کو خطرہ

اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں غیر پھٹنے والے گولے بارود کی وجہ سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور بحالی کی کوششیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔
فلسطین ی علاقے غزہ ، جو برسوں سے جنگ کی وجہ سے تباہ حال ہے، اب خطرناک غیر پھٹنے والے گولے بارود سے بھر گیا ہے جو مسلسل لوگوں کو شہید اور زخمی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے جمعہ کو خبردار کیا کہ یہ گولے بارود نہ صرف جانوں کا خطرہ ہیں بلکہ غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کی کوششوں کو بھی دہائیوں تک خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے غزہ کی پٹی میں غیر پھٹنے والے گولے بارود، جن میں بم، گرینیڈ اور سادہ گولیاں شامل ہیں، ایک عام منظر بن گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مائن ایکشن سروس (UNMAS) کے مطابق، جنگ کے آغاز کے بعد سے غزہ میں 'بالواسطہ تصادم' کی وجہ سے 1,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار جنگ کے باقیات کے باعث ہونے والے واقعات کی وجہ سے شہید ہونے والوں کی تعداد بتاتے ہیں۔ UNMAS کے سربراہ، جولیئس وان ڈیر والٹ نے واضح کیا کہ یہ تعداد یقینی طور پر بہت کم ہے اور اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ کی چھوٹی جغرافیائی وسعت کے پیش نظر، تقریباً ہر 600 میٹر پر ایک غیر پھٹنے والا گولہ بارود موجود ہے۔ سیو دی چلڈرن یوکے کی نمائندہ نارمینا سٹریشینیٹس نے بھی اس حوالے سے بچوں پر پڑنے والے سنگین اثرات پر روشنی ڈالی۔ تنظیم کی گزشتہ سال شائع ہونے والی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 2024 میں غزہ میں دھماکہ خیز ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں اوسطاً 475 بچے ہر ماہ مستقل معذوری کا شکار ہوئے، جن میں جسمانی اعضاء کا کٹ جانا بھی شامل ہے۔ وان ڈیر والٹ نے کہا کہ UNMAS اب تک پورے مسئلے کے دائرے کا مکمل جائزہ لینے میں ناکام رہا ہے، لیکن موجودہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ کی پٹی میں دھماکہ خیز مواد کی آلودگی کی سطح بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2.
5 سالوں میں مشنز کے دوران UNMAS نے 1,000 سے زیادہ دھماکہ خیز مواد کی اشیاء کی شناخت کی ہے۔ وان ڈیر والٹ نے بتایا کہ جنگ سے پہلے غزہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں میں سے ایک تھا، جہاں فی مربع کلومیٹر میں تقریباً 6,000 لوگ رہتے تھے۔ جنگ نے مؤثر طریقے سے دستیاب جگہ کو آدھا کر دیا ہے اور آبادی کی کثافت کو دگنا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھماکہ خیز ہتھیار پورے علاقے میں استعمال کیے جا رہے ہیں، بشمول گنجان آباد پناہ گزین کیمپوں میں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک واقعے کا حوالہ دیا جہاں ایک خیمے کے اندر غیر پھٹنے والا گولہ بارود ملا، جہاں لوگ کئی ہفتوں سے رہ رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی پٹی میں سفر کرنے والے امدادی قافلوں کو بھی دھماکے کا خطرہ ہے، اور ابتدائی بحالی کے کام عملی طور پر رک گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ شروع بھی نہیں ہو سکے۔ وان ڈیر والٹ نے ایک جائزے کا حوالہ دیا جس میں بتایا گیا ہے کہ بہترین صورتحال میں، دھماکہ خیز مواد کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تقریباً 541 ملین ڈالر کی لاگت آئے گی، بشرطیکہ تمام ضروری اجازتیں دی جائیں اور مطلوبہ آلات دستیاب ہوں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آلودگی، بشمول ملبے کے پہاڑوں کے اندر، اتنی وسیع اور متنوع ہے کہ مکمل جائزہ لینا 'تقریباً ناممکن' ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولہ بارود آنے والے دہائیوں تک ایک مسئلہ رہے گا۔ انہوں نے برطانیہ میں تعمیراتی منصوبوں کے دوران اب بھی دریافت ہونے والے دوسری جنگ عظیم کے بموں کا حوالہ دیا۔ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور اس کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری کو غزہ کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے اور وہاں موجود غیر پھٹنے والے گولے بارود کو صاف کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ، غزہ کے لوگوں کو ان کے زخموں سے صحت یاب ہونے اور اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے میں مدد کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ غزہ کی تعمیر نو اور بحالی ایک طویل اور مشکل عمل ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کو امید کی کرن دکھائیں
