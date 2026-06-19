غلگت بلتستان اسمبلی: 21 جنرل نشستوں پر امیدواروں کی باضابطہ کامیابی

غلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے جنرل انتخابات 2026 میں 24 اسمبلی نشستوں میں سے 21 عام نشستوں پر کامیاب امیدواروں کے ناموں کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ پی پی پی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ مزید 3 نشستوں کے نتائج سپریم اپیل کورٹ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔
غلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے جنرل انتخابات 2026 کے نتائج کے بعد اسمبلی کی عمومی نشستوں پر کامیاب ہونے والے 21 اراکین کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ جو امیدوار جنرل نشستوں سے کامیاب ہوئے ان میں پاکستان پیپلز پارٹی ( پی پی پی ) کے چند نمائندے شامل ہیں جن میں صوبائی صدر امجد حسین (جی بی اے-1 گلگت-I)، محمد علی اختر (جی بی اے-4 نگر-I)، ذوالفقار علی مراد (جی بی اے-5 نگر-II)، سید توقیر مہدی (جی بی اے-7 سکردو-I)، ناصر علی خان (جی بی اے-10 سکردو-IV)، اقبال حسن (جی بی اے-11 کھرمنگ) اور عمران ندیم (جی بی اے-12 شگر) شامل ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ (ن) کے کئی امیدوار بھی کامیاب ہوئے جن میں حافظ حفیظ الرحمان (جی بی اے-2 گلگت-II)، رانا فرمان علی (جی بی اے-13 استور-I)، رانا محمد فاروق (جی بی اے-14 استور-II)، ملک کفایت الرحمان (جی بی اے-18 دیامر-IV) اور عبدالجہان (جی بی اے-20 غذر-II) شامل ہیں۔ مسلم لیگ (ن) کے میmbran محمد ابراہیم ثنائی (جی بی اے-22 گانچھے-I) بھی کامیاب ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سید سہیل عباس (جی بی اے-3 گلگت-III) اور نیک نام کریم (جی بی اے-6 ہنزہ) نے بھی کامیابی حاصل کی۔ مجلس وحدت مسلمین کے محمد کاظم (جی بی اے-8 سکردو-II) کو بھی کامیابی mili۔ آزاد امیدواروں میں امام ملک (جی بی اے-16 دیامر-II)، امان علی (جی بی اے-21 غذر-III)، انور علی (جی بی اے-23 گانچھے-II) اور اسد شفیق (جی بی اے-24 گانچھے-III) نے کامیابی حاصل کی.
غلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے جنرل انتخابات 2026 کے نتائج کے بعد اسمبلی کی عمومی نشستوں پر کامیاب ہونے والے 21 اراکین کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ جو امیدوار جنرل نشستوں سے کامیاب ہوئے ان میں پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چند نمائندے شامل ہیں جن میں صوبائی صدر امجد حسین (جی بی اے-1 گلگت-I)، محمد علی اختر (جی بی اے-4 نگر-I)، ذوالفقار علی مراد (جی بی اے-5 نگر-II)، سید توقیر مہدی (جی بی اے-7 سکردو-I)، ناصر علی خان (جی بی اے-10 سکردو-IV)، اقبال حسن (جی بی اے-11 کھرمنگ) اور عمران ندیم (جی بی اے-12 شگر) شامل ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ (ن) کے کئی امیدوار بھی کامیاب ہوئے جن میں حافظ حفیظ الرحمان (جی بی اے-2 گلگت-II)، رانا فرمان علی (جی بی اے-13 استور-I)، رانا محمد فاروق (جی بی اے-14 استور-II)، ملک کفایت الرحمان (جی بی اے-18 دیامر-IV) اور عبدالجہان (جی بی اے-20 غذر-II) شامل ہیں۔ مسلم لیگ (ن) کے میmbran محمد ابراہیم ثنائی (جی بی اے-22 گانچھے-I) بھی کامیاب ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سید سہیل عباس (جی بی اے-3 گلگت-III) اور نیک نام کریم (جی بی اے-6 ہنزہ) نے بھی کامیابی حاصل کی۔ مجلس وحدت مسلمین کے محمد کاظم (جی بی اے-8 سکردو-II) کو بھی کامیابی mili۔ آزاد امیدواروں میں امام ملک (جی بی اے-16 دیامر-II)، امان علی (جی بی اے-21 غذر-III)، انور علی (جی بی اے-23 گانچھے-II) اور اسد شفیق (جی بی اے-24 گانچھے-III) نے کامیابی حاصل کی
غلگت بلتستان الیکشن جنرل انتخابات 2026 اسمبلی نشستوں پی پی پی مسلم لیگ ن مخصوص نشستوں
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
سپریم کورٹ ملازمین کے یوٹیلیٹی الاؤنس میں 100 فیصد اضافے کی منظوری دے دیسپریم کورٹ نے ملازمین کے یوٹیلیٹی الاؤنس میں 100 فیصد اضافہ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پر مختلف گریڈ کے ملازمین اور افسران کے لئے الاؤنس کی franchising میں اضافہ کیا گیا ہے۔ گریڈ 1 سے 6 تک کا الاؤنس 6 ہزار سے بڑھا کر 12 ہزار روپے اور گریڈ 7 سے 10 تک کا الاؤنس 8 ہزار سے بڑھا کر 16 ہزار روپے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے گریڈ 21 اور اس سے اوپر کے افسران کا الاؤنس 30 ہزار سے بڑھا کر 60 ہزار روپے کر دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی الاؤنس میں گیس اور بجلی کے اخراجات شامل ہیں، اضافی اخراجات مالیاتی سال 2027-2026 کے منظور شدہ بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔
Read more »
سپریم کورٹ نے یینیٹی الاؤنس میں 100٪ اضافہ منظور کیاسپریم کورٹ نے 1 جولائی 2026 سے تمام گریڈز کے اہلکاروں کے لیے یینیٹی الاؤنس دوگنا کر کے نئی حد مقرر کی۔ گریڈ 1 سے 6 کے لیے 12,000 روپے، گریڈ 7 سے 10 کے لیے 16,000 روپے، گریڈ 11 سے 15 کے لیے 20,000 روپے، گریڈ 16 کے لیے 24,000 روپے، گریڈ 17 کے لیے 30,000 روپے، گریڈ 18 کے لیے 36,000 روپے، گریڈ 19 کے لیے 42,000 روپے، گریڈ 20 کے لیے 48,000 روپے اور گریڈ 21 اور اس سے اوپر کے سینئر افسران کے لیے 60,000 روپے ماہانہ الاؤنس متعین کیا گیا۔ اضافی اخراجات بجٹ 2026‑27 کے تحت پورے کیے جائیں گے۔
Read more »
پاکستان ہاکی فیڈریشن نے نوجوان اور خواتین ہاکی ٹیموں کو بین الاقوامی مقابلوں میں بھیجنے کا اعلان کیاپاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے ملک میں ہاکی کے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو عالمی سطح پر بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے متعدد بین الاقوامی ترقیاتی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان انڈر 18 ویمنز ہاکی ٹیم کو بین الاقوامی فائیو اے سائیڈ ٹورنامنٹ میں بھیجا جائے گا جبکہ جولائی میں پاکستان انڈر 21 جونیئر ہاکی ٹیم کو عمان بھیجا جائے گا تاکہ نوجوان کھلاڑیوں کا عالمی سطح پر تجربہ ہو سکے۔
Read more »
خیبر پختونخوا کا اگلے مالی سال کے لیے 21 کھرب 50 ارب روپے سے زائد مالیت کا بجٹخیبر پختونخوا کا اگلے مالی سال کے لیے 21 کھرب 50 ارب روپے سے زائد مالیت کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اس بجٹ میں کیا کچھ ہے، تفصیلی دستاویزات اے آر وائی نیوز نے حاصل کر لیں۔
Read more »
اسحاق ڈار قاہرہ میں آر 4 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گےنائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار 21 جون کو قاہرہ میں آر 4 وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں شرکت کریں گے جس میں علاقائی امن، سلامتی اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
Read more »
ایساں دار 21 جون کو قاہرہ میں وزیر خارجہوں کے چوتھے اجلاس میں شرکت کے لیے جائیں گےوزیر خزانہ ایساں دار قاہرہ میں وزیر خارجہوں کے چوتھے اجلاس میں شرکت کے لیے 21 جون کو جائیں گے، اس بات کو وزارت خارجہ کی جانب سے تسلیم کیا گیا ہے۔ انہیں مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبداللہی نے اس چار ملک کے اجلاس کے لیے مدعو کیا ہے۔ اس اجلاس میں مصر، سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ مل کر شاملیں گے۔ ان کا تبادلہ خیال موجودہ خطے کی صورتحال کے ساتھ ساتھ امن، سلامتی اور ثبات سے متعلق معاملات پر ہوگا۔ ان کا توجہ بھی تعاون میں بہتری لانے پر ہوگی۔ اس فورم کا مقصد خطے میں شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ دلچسپیوں کے شعبوں پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ حکام کو سیاسی، معاشی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون میں توسیع کے طریقے دیکھنے کی امید ہے۔
Read more »