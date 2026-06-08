غیر متوقع طلاق: جدید محبت کے چیلنجز

اچانک طلاق کے واقعات اور ان کے نفسیاتی اسباب پر ایک جامع نظر
جدید دور میں محبت اور شادی کے تعلقات میں ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے جسے 'بلائنڈ سائیڈ طلاق ' یا 'غیر متوقع طلاق ' کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک فریق بغیر کسی پیشگی اطلاع یا واضح وجہ کے تعلق ختم کر دیتا ہے، جس سے دوسرا فریق صدمے اور حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایو سیمنز کا تجربہ اس کی واضح مثال ہے: ساڑھے آٹھ سال کے رومانوی تعلق اور چھ ماہ کی شادی کے بعد ایک دن ان کے شوہر نے پاستا کا پیالہ رکھتے ہوئے کہا 'میں خوش نہیں ہوں' اور کچھ دنوں بعد طلاق کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح ایڈم ڈیوس کی بیوی شاپنگ کے لیے نکلیں اور کبھی واپس نہ آئیں، بعد میں انہیں ڈاک کے ذریعے طلاق کے کاغذات ملے۔ ایسے واقعات سوشل فورمز پر بکثرت ملتے ہیں اور ان کے اثرات شدید ہوتے ہیں، جیسے ڈیوس میں پی ٹی ایس ڈی کی علامات ظاہر ہونا، نیند اور کھانے میں مشکلات، اور اعتماد کھو دینا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اس طرح کے اچانک فیصلوں کی جڑیں شخصیت اور اٹیچمنٹ سٹائل میں ہو سکتی ہیں۔ یونیورسٹی آف منیسوٹا کے جیفری سمپسن بتاتے ہیں کہ اجتنابی اٹیچمنٹ والے لوگ جذباتی فاصلہ ترجیح دیتے ہیں اور اکثر واضح بات چیت کیے بغیر یکطرفہ فیصلے کر لیتے ہیں۔ ان کے برعکس محفوظ اٹیچمنٹ والے افراد تعلقات میں اعتماد اور کوشش کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے ان کے اچانک تعلق ختم کرنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف ڈینور کی گلینا روڈز کہتی ہیں کہ بہت سی طلاق یں بلائنڈ سائیڈ ہوتی ہیں کیونکہ ہم ان کی پیش گوئی نہیں کر سکتے، اور یہ اکثر باہمی رضامندی سے نہیں ہوتیں۔ اگرچہ بعض صورتوں میں تشدد یا زبردستی کی وجہ سے تعلق چھوڑنا جائز ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر محفوظ تعلقات میں اچانک علیحدگی گہرے نفسیات ی اسباب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس رجحان نے جدید محبت کی نزاکت کو بے نقاب کیا ہے، جہاں لوگ جذباتی استحکام کے بجائے ذاتی سکون کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں متاثرہ افراد کے لیے بحالی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ مستقبل کے تعلقات میں بھی اعتماد نہیں کر پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جوڑے اپنے تعلقات میں کھلی بات چیت اور جذباتی پختگی کو فروغ دیں تاکہ اچانک اور تکلیف دہ علیحدگیوں سے بچا جا سکے.
جدید دور میں محبت اور شادی کے تعلقات میں ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے جسے 'بلائنڈ سائیڈ طلاق' یا 'غیر متوقع طلاق' کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک فریق بغیر کسی پیشگی اطلاع یا واضح وجہ کے تعلق ختم کر دیتا ہے، جس سے دوسرا فریق صدمے اور حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایو سیمنز کا تجربہ اس کی واضح مثال ہے: ساڑھے آٹھ سال کے رومانوی تعلق اور چھ ماہ کی شادی کے بعد ایک دن ان کے شوہر نے پاستا کا پیالہ رکھتے ہوئے کہا 'میں خوش نہیں ہوں' اور کچھ دنوں بعد طلاق کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح ایڈم ڈیوس کی بیوی شاپنگ کے لیے نکلیں اور کبھی واپس نہ آئیں، بعد میں انہیں ڈاک کے ذریعے طلاق کے کاغذات ملے۔ ایسے واقعات سوشل فورمز پر بکثرت ملتے ہیں اور ان کے اثرات شدید ہوتے ہیں، جیسے ڈیوس میں پی ٹی ایس ڈی کی علامات ظاہر ہونا، نیند اور کھانے میں مشکلات، اور اعتماد کھو دینا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اس طرح کے اچانک فیصلوں کی جڑیں شخصیت اور اٹیچمنٹ سٹائل میں ہو سکتی ہیں۔ یونیورسٹی آف منیسوٹا کے جیفری سمپسن بتاتے ہیں کہ اجتنابی اٹیچمنٹ والے لوگ جذباتی فاصلہ ترجیح دیتے ہیں اور اکثر واضح بات چیت کیے بغیر یکطرفہ فیصلے کر لیتے ہیں۔ ان کے برعکس محفوظ اٹیچمنٹ والے افراد تعلقات میں اعتماد اور کوشش کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے ان کے اچانک تعلق ختم کرنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف ڈینور کی گلینا روڈز کہتی ہیں کہ بہت سی طلاقیں بلائنڈ سائیڈ ہوتی ہیں کیونکہ ہم ان کی پیش گوئی نہیں کر سکتے، اور یہ اکثر باہمی رضامندی سے نہیں ہوتیں۔ اگرچہ بعض صورتوں میں تشدد یا زبردستی کی وجہ سے تعلق چھوڑنا جائز ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر محفوظ تعلقات میں اچانک علیحدگی گہرے نفسیاتی اسباب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس رجحان نے جدید محبت کی نزاکت کو بے نقاب کیا ہے، جہاں لوگ جذباتی استحکام کے بجائے ذاتی سکون کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں متاثرہ افراد کے لیے بحالی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ مستقبل کے تعلقات میں بھی اعتماد نہیں کر پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جوڑے اپنے تعلقات میں کھلی بات چیت اور جذباتی پختگی کو فروغ دیں تاکہ اچانک اور تکلیف دہ علیحدگیوں سے بچا جا سکے
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