فارس آباد میں دکان کے مالک کے ظلم کا واقعہ
کوہینوور پلازہ میں کرایہ کے تنازعے پر دکان کے مالک حمید نے سیلزگیل پر جسمانی تشدد کیا، جس کا نتیجہ پولیس کے ذریعے گرفتار کرنے میں نکلا۔
فارس آباد کے کوہینوور پلازہ میں ایک دکان کے مالک نے کرایہ کے تنازعے کی وجہ سے ایک سیلزگیل کو زبردستی کا سامنا کروایا۔ پولیس کے مطابق یہ مقدمہ اس وقت سامنے آیا جب سیلزگیل نے دکان کے مالک، جن کا نام حمید تھا، کو ڈھال پہنچایا۔ محلے کی گلیوں میں چلاتے ہوئے حمید نے کرایہ پوچھی اور جب ملازم موجود نہ تھا تو اُس نے مسلسل ہنگامی انداز میں ڈیمانڈ رکھ کر سیلزگیل کو جسمانی تشدد کا سامنا کروایا۔ خبروں کے مطابق صورتحال بہت تیزی سے بڑھ گئی اور ناظرین کی موجودگی میں ہی سیلزگیل نے بیکاری کے خلاف دکان والے کو نقصان پہنچے ہوئے دکھایا۔ پولیس نے مسٹر حمید کو گرفتار کر کے معائنہ کے لیے عدالت میں پیش کیا۔ اس واقعے کے بعد محلے کے رہائشیوں نے اس ظلم و ستم پر انتشار کا اعلان کیا اور اقتدار پر شکایتیں جمع کرائی۔ محاذ پر اس شدت کے خلاف سرکار کے ذمہ داروں نے کہا کہ عوامی حقوق کی تلقین کی جائے گی اور کرایہ کی گذرہاترگی کو روکنے کے لیے سختی سے کاروائی کی جائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعظم مارِیہ نواب کی تاکید کے مطابق، وہ کمزور طبقہ اور معذور لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ ہوں گے اور انہیں خود کوئی بھی وسیلہ فراہم کریں گے۔ آئیشق دار نے بھی واضح کیا کہ وزیر اعظم شیبّاز کے شعبوں میں ہمیشہ سے ہی ان کی سرگرمیوں کا کوئی انتہا نہیں ہوئی۔ اس طرح کی واقعات نے شہر میں جرائم کے خلاف عوامی شعور کو مزید مستحکم کیا، اور عوامی اصولوں کو درستی سے نافذ کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔.
فارس آباد کے کوہینوور پلازہ میں ایک دکان کے مالک نے کرایہ کے تنازعے کی وجہ سے ایک سیلزگیل کو زبردستی کا سامنا کروایا۔ پولیس کے مطابق یہ مقدمہ اس وقت سامنے آیا جب سیلزگیل نے دکان کے مالک، جن کا نام حمید تھا، کو ڈھال پہنچایا۔ محلے کی گلیوں میں چلاتے ہوئے حمید نے کرایہ پوچھی اور جب ملازم موجود نہ تھا تو اُس نے مسلسل ہنگامی انداز میں ڈیمانڈ رکھ کر سیلزگیل کو جسمانی تشدد کا سامنا کروایا۔ خبروں کے مطابق صورتحال بہت تیزی سے بڑھ گئی اور ناظرین کی موجودگی میں ہی سیلزگیل نے بیکاری کے خلاف دکان والے کو نقصان پہنچے ہوئے دکھایا۔ پولیس نے مسٹر حمید کو گرفتار کر کے معائنہ کے لیے عدالت میں پیش کیا۔ اس واقعے کے بعد محلے کے رہائشیوں نے اس ظلم و ستم پر انتشار کا اعلان کیا اور اقتدار پر شکایتیں جمع کرائی۔ محاذ پر اس شدت کے خلاف سرکار کے ذمہ داروں نے کہا کہ عوامی حقوق کی تلقین کی جائے گی اور کرایہ کی گذرہاترگی کو روکنے کے لیے سختی سے کاروائی کی جائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعظم مارِیہ نواب کی تاکید کے مطابق، وہ کمزور طبقہ اور معذور لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ ہوں گے اور انہیں خود کوئی بھی وسیلہ فراہم کریں گے۔ آئیشق دار نے بھی واضح کیا کہ وزیر اعظم شیبّاز کے شعبوں میں ہمیشہ سے ہی ان کی سرگرمیوں کا کوئی انتہا نہیں ہوئی۔ اس طرح کی واقعات نے شہر میں جرائم کے خلاف عوامی شعور کو مزید مستحکم کیا، اور عوامی اصولوں کو درستی سے نافذ کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔
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