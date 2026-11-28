فاروق ستار اور مصطفی کمال کا ردعمل: سندھ حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید
ایم کیو ایم رہنماؤں نے سندھ حکومت پر انتظامی یونٹس کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا اور کہا کہ پیپلز پارٹی سندھویش کی سازش کر رہی ہے۔
ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنماؤں ڈاکٹر فاروق ستار اور سید مصطفیٰ کمال نے کراچی میں حکومت سندھ کی کارکردگی اور انتظامی یونٹس کے قیام کی مخالفت پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے یہ باتیں پریس کانفرنس کے دوران کہیں جہاں انہوں نے حق پرست اراکین اسمبلی کے ساتھ اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ فاروق ستار نے الزام لگایا کہ کمشنر کراچی نے ایم کیو ایم کو اس کے جمہوری حق سے محروم کر دیا جس کی وجہ سے 29 نومبر کی ریلی منسوخ کرنی پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام انتہائی امتیازی اور غیر منصفانہ ہے کیونکہ اگر خدشات تھے تو تمام جماعتوں پر پابندی لگائی جانی چاہیے تھی۔
انتظامی یونٹس اور سندھویش کی سازش
ڈاکٹر فاروق ستار نے واضح کیا کہ انتظامی یونٹس کا مقصد سندھ کی جغرافیائی تقسیم نہیں بلکہ انتظامی بوجھ بانٹنا اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھویش کے قیام کی دھمکی دی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کھلم کھلا سندھویش بنانے اور اپنی پراکسیز کی سرپرستی کرنا چاہتی ہے۔ فاروق ستار نے آئین کی شق 48 کے تحت ریفرنڈم کا مطالبہ کیا تاکہ عوامی رائے لئی جا سکے کہ کیا انتظامی یونٹس چاہئیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ عوامی رائے لینے میں کیا اعتراض ہے جبکہ نئے صوبوں کے خلاف قراردادیں منظور کرنے کا کوئی واضح جواز پیش نہیں کیا جا رہا۔Also readStudents protest proposed relocation of Lahore Women’s College
پیپلز پارٹی کے رویے اور جمہوری دہشت گردی
سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی میں شہریوں کا خون بہہ رہا ہے لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا جو کہ جمہوری دہشت گردی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا اصل ذہن سندھ کے عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا ہے۔ فاروق ستار نے یہ بھی کہا کہ قوم پرست جماعتوں کے جھنڈوں اور نعروں پر پابندی کے باوجود ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے 22 نومبر کی ریلی میں ملنے والے ملک مخالف نعروں کا حوالہ دیا جہاں کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت ملک دشمن عناصر کی کھلم کھلا سرپرستی کر رہی ہے۔
ترقیاتی کارکردگی اور معاشی اعداد و شمار
فاروق ستار نے سندھ میں 18 سالہ حکمرانی کے باوجود کوئی نمایاں ترقیاتی منصوبے نہ ہونے پر سوال اٹھایا۔ ان کے مطابق کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ اور میرپورخاص میں ترقی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 20 سال میں ملکی معاشی ترقی کی شرح صرف 2 سے ساڑھے 3 فیصد تک محدود رہی جبکہ 20 سال پہلے یہ شرح 6، 7 اور 8 فیصد تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی حکومتوں کو اختیارات اور وسائل دینے کے بجائے ان سے چھینے گئے ہیں جس سے نظام بے اختیار ہو گیا ہے۔
مقامی حکومتوں اور آئینی حقوق کا پہلو
ڈاکٹر فاروق ستار نے مضبوط صوبوں اور مضبوط مرکز کے درمیان تعلق پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مضبوط مرکز کو مضبوط پاکستان کی ضمانت کہا گیا لیکن پاکستان کمزور ہوا اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ اسی طرح مضبوط صوبوں کو علامت قرار دیا گیا لیکن معیشت ترقی نہ کر سکی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبائی خودمختاری کے 20 سال بعد بھی پاکستان مضبوط نہیں ہو سکا۔ انہوں نے تجویز کیا کہ نوابشاہ اور لاڑکانہ کے عوام کو بھی انتظامی یونٹس دینے کی بات ہو رہی ہے اور اس پر عوامی رائے لینے کی ضرورت ہے۔
2027 اور سیاسی مستقبل کا مشن
فاروق ستار نے آخر میں کہا کہ چند سو خاندان اپنی اجارہ داری اور اقتدار برقرار رکھنے کے لیے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے بلال زرداری کے بیانات اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ پر تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اجارہ داری اور جاگیرداری پر مبنی پاکستان اب نہیں چلے گا۔ فاروق ستار نے یقین ظاہر کیا کہ 2027 میں پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی شراکت داری کا نیا سورج طلوع ہوگا۔ ان کا ماننا ہے کہ سندھ پر چند خاندانوں کی اجارہ داری کے دن گنے جا چکے ہیں اور اب عوام کو ان کے حقوق دلوانے کا وقت آ گیا ہے۔
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