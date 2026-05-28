فاطمہ ثنا: پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کے لیے ایک بہترین موقع

پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے آئی سی سی خواتین ٹوئنٹی 20 ورلڈ کپ سے پہلے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم نے ایکشن، واضحیت اور بہتر کھیل کے شعور میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کالم میں لکھا کہ کھلاڑیوں نے پاکستان کی نمائندگی کرنے کی ذمہ داری کا احساس کیا ہے اور مضبوط توجہ اور شدت کے ساتھ تیاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں اعتماد اور منصوبہ بندی میں بہتری آئی ہے، اور پچھلے ٹورنامنٹس سے ٹیم کو تجربہ حاصل ہوا ہے۔ فاطمہ ثنا نے کہا کہ ورلڈ کپ میں دباؤ، جذبات اور یادگاریں ملتی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہر کرکٹ ر کا سपनا ہوتا ہے۔ فاطمہ ثنا نے یہ اعزاز قرار دیا کہ وہ دوسری مسلسل خواتین ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی کپتان ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی کپتان نے کہا کہ ٹیم میں بہت ساری نوجوان اور تجربہ کار کھلاڑیں شامل ہیں، جن میں مُنہیبہ علی، سعدیہ اقبال اور ناشرہ سندھو شامل ہیں۔ پاکستان نے پچھلے ماہ میں زمبابوے کے خلاف گھریلا 3-0 سے جیتے ہوئے آئی سی سی خواتین ٹی20 ورلڈ کپ سے پہلے دو سیریز کھیل رکھی ہیں۔ اگلے ماہ پاکستان ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے خلاف ٹرائی سیریز میں حصہ لے گا۔ آئی سی سی خواتین ٹی20 ورلڈ کپ کا آغاز انگلینڈ میں ہوگا، جہاں پاکستان کو گروپ اے میں ہندوستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، نیدرلینڈز اور جنوبی افریقہ کے ساتھ شامل کیا گیا ہے.
