فاطمہ سنہ قیادت میں واپسی، ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کی تیاری
پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ سنہ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اگلے مہینے ہونے والی سیریز میں قیادت کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔
پی سی بی نے بدھ کو ویسٹ انڈیز کے خلاف اگلے مہینے ہونے والی سیریز کے لیے پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ تمام تر حالات کے باوجود 25 سالہ آل راؤنڈر فاطمہ سنہ اس ٹیم کی کپتان کی حیثیت سے واپس آئی ہیں۔ یہ اعلان لارڈز میں نہ ہونے کے برابر بلکہ لاہور میں نشر ہونے والی خبروں کے مطابق کیا گیا ہے۔
فاطمہ سنہ کی قیادت میں ٹیم کی تیاریاں
فاطمہ سنہ اب دوبارہ ٹیم کی قیادت سنبھال رہی ہیں اور ان کے ہمراہ 14 دیگر کھلاڑی بھی اس بڑے دورے کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ اس اسکواڈ میں ایسہ زعفر، گل فروز، مومنا ریاض، منیبہ علی، ناظرہ البانی، نسرین سہیل، صدف شماس، شاولہ ذوالفقار، صدف امین، سیڈا اروب شاہ، تمیمہ رعب، تمنا حسن، ام ہانی اور وہی دہ اکhtar شامل ہیں۔ یہ سب ہی کھلاڑی اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس سیریز میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔Also readسمگ کی شدت میں اضافہ، گجرات اور لاہور میں ہوا کا معیار انتہائی خطرناک سطح پر
ویسٹ انڈیز کے خلاف میچز کا شیڈول
یہ ون بول سیریز ونڈسر پارک، راسو میں منعقد ہوگی اور یہ 8 دسمبر سے 20 دسمبر تک جاری رہے گی۔ تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز بالترتیب 8 دسمبر، 10 دسمبر اور 12 دسمبر کو کھیلے جائیں گے۔ اس کے بعد تین ایک روزہ بین الاقوامی میچز 15 دسمبر، 17 دسمبر اور 20 دسمبر کو کھیلے جائیں گے۔ یہ تمام میچز ویسٹ انڈیز کی جگہوں پر کھیلے جائیں گے۔
آئی سی سی خواتین چیمپئن شپ کا اثر
ان ایک روزہ میچز کا تعلق آئی سی سی خواتین چیمپئن شپ 2025 سے 29 تک ہے جو کہ ایک اہم ٹورنامنٹ ہے۔ پاکستان فی الحال آئی سی سی خواتین چیمپئن شپ کی درجہ بندی میں پانچویں نمبر پر موجود ہے۔ ٹیم نے اب تک نو میں سے پانچ میچز جیتے ہیں اور اس سیریز میں اچھا کارکردگی دکھانا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ سے ٹیم کی کارکردگی میں اضافے کی توقع ہے۔
فاطمہ سنہ کی غیر موجودگی کی وجہ
واضح رہے کہ فاطمہ سنہ آئی سی سی خواتین امرجنسی نیشنز ٹرافی کے لیے منتخب شدہ 14 رکنی اسکواڈ کا حصہ نہیں تھیں۔ ان کی غیر موجودگی کی وجہ آسٹریلیا میں خواتین بیگش لیگ (وی بی بی ایل) کے ساتھ ان کے عہدے تھے۔ انہوں نے اس ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی سیزن کھیلی اور اپنے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔
ٹیم کی قیادت میں تبدیلیاں اور مستقبل
اس سیریز میں فاطمہ سنہ کی کپتانی ٹیم کے لیے ایک اہم فیصلہ ہے۔ ان کی قیادت میں ٹیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اپنے کھیل کو بہتر بنائیں۔ یہ سیریز ٹیم کے مستقبل کے لیے ایک اہم موقع ثابت ہو سکتی ہے۔
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