فاوق ستار کا دعویٰ: یکم جنوری 2027 کو کئی صوبوں کا پاکستان بنے گا
مقتدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے بلاول بھٹو کے بیان کو فساد کی سازش قرار دیا اور ایکم جنوری دو ہزار بیس ستائیس کو کئی صوبوں والے پاکستان کا اعلان کیا۔
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں ڈاکٹر فاروق ستار اور وسیم اختر نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر سخت ردعمل دیا ہے۔ انہوں نے اس بیان کو سندھ میں فسادات کرانے کی سازش قرار دیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کو صوبے میں 18 سالہ حکمرانی کی کارکردگی کا جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
بلاول کے بیان کو فساد کی سازش قرار دیا
ڈاکٹر فاروق ستار نے صریحاً کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا بیان سندھ میں فسادات کروانے کے مقصد سے دیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ کوئی اندازہ یا اطلاع نہیں بلکہ پورے وثوق کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ یکم جنوری 2027 کا سورج کئی صوبوں والے پاکستان لے کر طلوع ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈسمبر کے ماہ میں پورے ملک میں ریفرنڈم کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ عوام اپنی مرضی کا اظہار کر سکیں۔Also readGrammy 2027: Female Artists Dominate Nominations; Rosalía Leads
انتظامی یونٹس اور کراچی کا نیا نام
سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے لیاقت آباد نمبر 9 دارالسلام مسجد میں منعقدہ عوامی رابطہ مہم کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے یہ خوشخبری دی کہ سندھ میں چھ انتظامی یونٹس بنیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کراچی کے نئے انتظامی یونٹ کا نام لیاقت علی خان یونٹ رکھا جائے گا۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ اب مظلوم اور محکوم عوام کو اختیار، وسائل، تعمیر و ترقی ملنے جا رہی ہے۔
18 سالہ حکمرانی پر تنقید اور تقسیم کا اعلان
فاروق ستار نے کہا کہ بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی 18 سالوں سے سندھ میں جاری ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی خطے میں اتنی بدعنوانی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک انتظامی اصلاحات کے نام پر تجربے ہوتے رہے ہیں، لیکن اب چار صوبوں والے پاکستان کو 2026 میں روانہ کر کے 2027 میں کئی صوبوں والے پاکستان کا آغاز ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست کے کنویں میں اجارہ داری اور جاگیردارانہ نظام کا مرا ہوا کتا پڑا ہے جسے نکال پھینکا جائے گا۔
وسیم اختر کا جواب: بنیادی مسائل پر توجہ دیں
دوسری جانب، میاں وسیم اختر نے بلاول بھٹو کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کے اسکولوں میں تعلیم نہیں اور اسپتالوں میں علاج کی سہولتیں میسر نہیں جبکہ کرپشن اور لوٹ مار عروج پر ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ خون خرابے کی باتیں کرنے کے بجائے بلاول بھٹو سندھ میں 18 سالہ حکمرانی کی کارکردگی کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ صرف کراچی اور حیدرآباد کی سڑکوں پر ہی خون خرابے کا خدشہ کیوں دکھایا جا رہا ہے جبکہ دیگر صوبوں میں ایسی باتیں نہیں کی جاتیں۔
عوامی امن اور آئینی جدوجہد کی اہمیت
میمن وسیم اختر نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اب مہاجر اور سندھی عوام آپس میں نہیں لڑیں گے، دونوں قومیتوں کے عوام امن، بھائی چارے، ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کو لڑائی نہیں بلکہ بااختیار نظام، بہتر انتظامی ڈھانچہ اور اپنے مسائل کا حل درکار ہے۔ وسیم اختر نے وضاحت کی کہ نئے انتظامی یونٹس کا قیام وقت کی ضرورت ہے اور اس کی جدوجہد آئینی اور قانونی طریقے سے جاری رہے گی۔
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