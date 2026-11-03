فاٹما خواجہ کو عالمی انعام، پاکستان آئی ٹی ایکسپورٹس میں ریکارڈ
وزیر اطلاعات شازہ فاطما خواجہ کو انڈسٹری چیمپئن کا اعزاز ملا جبکہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس 4.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں جو کہ ایک عزمی کامیابی ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات اور ٹیکنالوجی شازہ فاطما خواجہ نے گذشتہ منگل کی رات دنیا بھر میں انتہائی نامور انعامات تقریب فاسٹ موڈ ایوارڈز میں سب سے بڑا اعزاز 'انڈسٹری چیمپئن آف دی ایئر 2026' حاصل کیا۔ اس اعزاز کو فاسٹ موڈ ایوارڈز میں پیش کیے جانے والے انفرادی اعزازات میں سب سے بلند اور ممتاز قرار دیا جاتا ہے اور یہ انعام سالانہ بنیاد پر صرف ایک ہی عالمی لیڈر کو دیا جاتا ہے۔
عالمی مقابلے میں پاکستان کی کامیابی
یہ تاریخی اعزاز اس وقت ملا جب عالمی سطح پر 60 سے زائد ممالک کی 500 سے زیادہ کمپنیوں کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا۔ شازہ فاطما خواجہ کو یہ اعزاز اس وقت ملا جب پاکستان کی آئی ٹی اور آئی ٹی اینڈلڈ سروسز (آئی ٹی ایس) کی برآمدات مالی سال 2025-26 میں ان کی قیادت میں 4.6 ارب ڈالر کے ریکارڈ سطح کو چھو کر بڑھ گئیں۔Also readفیکٹ چیک: کیا پاکستان میں جنگلات کا رقبہ دنیا میں سب سے کم ہے؟
فری لانسرز اور ڈیجیٹل تربیت میں اضافہ
پاکستان کی فری لانسنگ برآمدات بھی تاریخ کی بلند ترین سطح 1.76 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں جبکہ ملک بھر میں فری لانسرز کی تعداد 2.37 ملین کو پار کر گئی۔ ڈیجی اسکلز پروگرام کے تحت 4.5 ملین سے زائد نوجوانوں کو مفت ڈیجیٹل تربیت دی گئی جن میں 800,000 خواتین کا شامل ہونا قابل ذکر ہے۔
گوگل کا دفتر اور 5G نیٹ ورک کی توسیع
مارچ 2026 میں پاکستان نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا 5G سپیکٹرم نیلامی مکمل کر کے کل سپیکٹرم کی مقدار 750 میگاہرٹز تک پہنچائی۔ اسی دوران ایشیا کا پہلا ملک بن کر راستے کے حقوق کے چارجز ختم کیے گئے تاکہ فائبر آپٹک نیٹ ورک کی توسیع تیز کی جا سکے۔ اگست 2026 میں گوگل نے سرکاری طور پر رجسٹریشن مکمل کر کے پاکستان میں اپنا پہلا دفتر کھولا۔
جنڈر گپ اور بین الاقوامی درجہ بندی میں بہتری
جی ایس ایم اے کے مطابق موبائل انٹرنیٹ استعمال میں جنڈر گپ کو 38 فیصد سے گھٹا کر 8 فیصد تک لایا گیا جو کہ عالمی سطح پر تیزی سے ہونے والی ترقی ہے۔ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کی آئی سی ٹی ڈیویلپمنٹ انڈیکس 2026 میں پاکستان نے 27 درجے کا بہتری حاصل کی۔
مستقبل کی منصوبہ بندی اور چاروم بیگز
پاکستان میں سالانہ 600,000 چاروم بیگز تیار کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ایک اsembly لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ یہ تمام اقدامات پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کے فروغ اور آئی ٹی سیکٹر کی توسیع میں اہم پیش رفت ثابت ہو رہے ہیں۔
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