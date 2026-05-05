5 مئی 2025 کو جنگی مشق انڈس کے تحت فتح میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا، جو پاکستان کی دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کرتا ہے۔
پاکستان کی دفاع ی صلاحیت میں اضافہ، فتح میزائل کا کامیاب تجربہ 5 مئی 2025 کو جنگی مشق انڈس کے تحت فتح میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا، جس نے پاکستان کی دفاع ی تیاریوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ یہ میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جدید نیوی گیشن سسٹم سمیت اہم تکنیکی پہلوؤں سے لیس ہے۔ فتح میزائل کے اس کامیاب تجربے نے نہ صرف پاکستان کی دفاع ی استعداد کو اجاگر کیا ہے بلکہ دشمن کو بھی واضح پیغام دیا ہے کہ پاک فوج ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس تجربے سے پاکستان کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور دفاع ی صنعت میں خود انحصاری کی جانب پیش رفت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ فتح میزائل کی یہ کامیابی پاکستان کے دفاع ی اداروں اور سائنسدان وں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کیا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق، پاکستان نے بھارت کی جانب سے کی جانے والی پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں دشمن کے مذموم عزائم کو بروقت بھانپتے ہوئے یہ کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس سے بھارت کو تنبیہ ملتی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے اسٹرٹیجک ادارے اور سیکیورٹی فورسز کی مضبوط کارکردگی کی بدولت پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ فتح میزائل کا یہ تجربہ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھی ایک مثبت پیغام ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی دفاع ی صلاحیت کو تقویت بخشتا ہے اور دشمن کو کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رکھتا ہے۔ یہ تجربہ پاکستان کی جانب سے خوداعتمادی اور دفاع ی خودانحصاری کی علامت ہے۔ ادھر، کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں نامعلوم مسلح افراد نے ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا اور 40 لاکھ روپے کی نقدی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ یہ واقعہ شہری وں کے لیے ایک بڑا خدشہ بن گیا ہے اور سیکیورٹی کے سخت اقدامات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری جانب، وفاقی عدالت نے ہائی کورٹ کو محفوظ شدہ فیصلے 90 دنوں کے اندر اندر سنانے کی پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ عدالت ی کارروائی میں تاخیر کے خاتمے اور شہری وں کو فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ ویب سائٹ عوام کو درست اور بروقت معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے.
پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ، فتح میزائل کا کامیاب تجربہ 5 مئی 2025 کو جنگی مشق انڈس کے تحت فتح میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا، جس نے پاکستان کی دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ یہ میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جدید نیوی گیشن سسٹم سمیت اہم تکنیکی پہلوؤں سے لیس ہے۔ فتح میزائل کے اس کامیاب تجربے نے نہ صرف پاکستان کی دفاعی استعداد کو اجاگر کیا ہے بلکہ دشمن کو بھی واضح پیغام دیا ہے کہ پاک فوج ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس تجربے سے پاکستان کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور دفاعی صنعت میں خود انحصاری کی جانب پیش رفت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ فتح میزائل کی یہ کامیابی پاکستان کے دفاعی اداروں اور سائنسدانوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کیا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق، پاکستان نے بھارت کی جانب سے کی جانے والی پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں دشمن کے مذموم عزائم کو بروقت بھانپتے ہوئے یہ کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس سے بھارت کو تنبیہ ملتی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے اسٹرٹیجک ادارے اور سیکیورٹی فورسز کی مضبوط کارکردگی کی بدولت پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ فتح میزائل کا یہ تجربہ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھی ایک مثبت پیغام ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو تقویت بخشتا ہے اور دشمن کو کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رکھتا ہے۔ یہ تجربہ پاکستان کی جانب سے خوداعتمادی اور دفاعی خودانحصاری کی علامت ہے۔ ادھر، کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں نامعلوم مسلح افراد نے ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا اور 40 لاکھ روپے کی نقدی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ یہ واقعہ شہریوں کے لیے ایک بڑا خدشہ بن گیا ہے اور سیکیورٹی کے سخت اقدامات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری جانب، وفاقی عدالت نے ہائی کورٹ کو محفوظ شدہ فیصلے 90 دنوں کے اندر اندر سنانے کی پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ عدالتی کارروائی میں تاخیر کے خاتمے اور شہریوں کو فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ ویب سائٹ عوام کو درست اور بروقت معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے
فتح میزائل پاکستان دفاع جنگی مشق انڈس بھارت کراچی ڈکیتی ہائی کورٹ عدالت سیکیورٹی عالمی ماہرین فالس فلیگ نیوی گیشن سسٹم دفاعی صنعت خودانحصاری استحکام جارحیت تحقیقات نقدی قیمتی سامان عدالتی کارروائی انصاف ایکسپریس میڈیا گروپ ویب سائٹ حقوق اطلاعات ترقی خوشحالی سلامتی استعداد جارحیت قابلیت تکنالوجی سائنسدان محنت خطہ پیغام خوداعتمادی سخت اقدامات کارروائی تاخیر شہری پابندی عزائم تنبیہ استراتیجک ادارے سیکیورٹی فورسز ناقابل تسخیر مذموم
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Punjab Assembly session on Friday to approve Punjab Local Government Act 2025Provincial Motor Vehicles Ordinance 2025, Punjab Control of Narcotics Bill 2025.
Read more »
PA session convened on Friday to approve Punjab Local Government Act 2025Provincial Motor Vehicles Ordinance 2025, Punjab Control of Narcotics Bill 2025.
Read more »
قومی اسمبلی: پاکستان نیوی ترمیمی بل اور ایکسپلوسیوز ایکٹ متفقہ طور پر منظورپاکستان نیوی ترمیمی بل 2025ء وزیر دفاع خواجہ آصف نے اور ایکسپلوسیوز ترمیمی بل 2025ء طارق فضل چوہدری نے پیش کیا
Read more »
National Assembly passes Rs 17.57tr budget for fiscal year 2025-26The National Assembly has approved federal budget for the upcoming fiscal year 2025-26, passing the Finance Bill 2025 with a majority vote.
Read more »
2025 East Asia Marine Expo opens in Qingdao West Coast New AreaThe 2025 East Asia Marine Expo opened at Qingdao Cosmopolitan Exposition in the city’s West Coast New Area, serving as a key side event to the 2025 Global Marine Development Forum.
Read more »
Behbood savings certificates profit rates for December 2025 announcedThe profit rates were last revised in November 2025 and remain unchanged for December 2025.
Read more »