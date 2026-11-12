فتح جنگ: بچوں کے جھگڑے کا خونیں انجام، دو بھائیوں سمیت تین افراد ہلاک
فتح جنگ میں بچوں کے جھگڑے کے دوران فائرنگ سے دو بھائی سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں، واقعے کے بعد پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔
فتح جنگ کے علاقہ کوٹھ روڈ پر بچوں کے ایک معمولی جھگڑے کا انجام انتہائی خونیں ثابت ہوا جس کے نتیجے میں کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس فائرنگ کے واقعے میں دو بھائیوں سمیت تین مردوں کی جان چلی گئی جب کہ ایک معصوم گزرنے والا بھی زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ 13 نومبر 2026 کو پیش آیا جس میں ملزمان نے فائرنگ کر کے معصوم جانوں کو تباہ کر دیا اور بعد ازاں موقع سے فرار ہو گئے۔
ہلاک شدہ افراد کی شناخت اور تفصیلات
پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے تینوں افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا اور وہ فتح جنگ کے نئے بستے میں رہائش پذیر تھے۔ ہلاک ہونے والے پہلے فرد 28 سالہ سماد بن شاہ میر ہیں جو اس واقعے میں جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے ہی بھائی 35 سالہ ساجد بن شاہ میر بھی ہیں جو فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
تیسرے مقتول کی شناخت 55 سالہ عامر عزیز بن عزیز الرحمان کی ہوئی ہے جو کہ ان دونوں بھائیوں سے رشتہ دار تھے۔ تینوں مقتولین نے ایک ہی جگہ سے اپنا گھر سجا رکھا تھا اور وہاں رہائش پزیر تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو فوری طور پر راولپنڈی ریجنل پولیس آفس کی ہدایات پر عملدرآمد کیا گیا اور پولیس اہلکاراں واقعے کی جگہ پہنچے۔
پولیس کا تفتیشی عمل اور قانونی کارروائی
واقعے کے فوری بعد پولیس ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو تہسِل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال فتح جنگ منتقل کیا جہاں انہیں طبی اور قانونی کارروائی کے بعد رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے گا۔ زخمی گزرنے والے شخص کو بھی اسی ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے جہاں اس کی طبی امداد جاری ہے۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ملزمان نے فائرنگ کرنے کے بعد ہی موقع سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کی ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے ملزم یا ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے علاقے کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ ذرائع نے بتایا کہ پولیس نے تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو واقعے کی نوعیت اور پس منظر کو سمجھنے کے لیے پوری طرح مصروف ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور مقامی معلومات کو زیر غور لایا جا رہا ہے۔
مقامی آبادی پر اثرات اور اگلے اقدامات
اس خونیں واقعے نے مقامی آبادی میں شدید ہلچل مچا دی ہے اور لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ فتح جنگ کے عوام کی خواہش ہے کہ پولیس تیز رفتار کارروائی کرتے ہوئے جوابدہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرے تاکہ معاشرے میں انتشار پھیلنے سے بچا جا سکے۔ پولیس کی جانب سے شروع کی گئی تلاش کی کارروائی ابھی تک جاری ہے اور امید کی جاتی ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔
پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی صورت حال میں خاموشی اختیار کرنے کے بجائے پولیس کو ممکنہ معلومات فراہم کریں جو ملزمان کی شناخت اور گرفتاری میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تفتیشی عمل میں شامل افسران کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کے تمام پہلوؤں کو زیر غور لا رہے ہیں تاکہ حتمی رپورٹ تیار کی جا سکے اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
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