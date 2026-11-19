فتح-3 سپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، آرمی راکٹ فورس کمانڈ کو تقویت
پاکستانی فوج نے بدھ 18 نومبر 2026 کو فتح-3 سپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جس سے آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔
بدھ 18 نومبر 2026 کو پاکستان کی فوج نے فتح-3 سپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ اطلاع فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یعنی آئی ایس پی آر کے حوالے سے سامنے آئی ہے، جو رپورٹ راولپنڈی سے جاری ہوئی۔
یہ تجربہ ملک کی روایتی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے اور آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی طویل فاصلے تک حملہ کرنے کی قوت بڑھانے کے سلسلے میں ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس کامیابی سے فورس کی عملی لچک اور حملہ کرنے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری آئے گی۔Also readپاکستان آرمی کا فتح-3 سپرسانک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ
فتح-3 میزائل کی خصوصیات اور کارکردگی
آئی ایس پی آر کے مطابق فتح-3 سپرسونک کروز میزائل میں جدید نیویگیشن اور پروپلشن نظام نصب ہے۔ ان نظاموں کو طویل فاصلوں پر زیادہ درستگی اور تباہ کن صلاحیت کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
یہ میزائل سپرسونک رفتار سے سفر کرتا ہے، جو اسے روایتی دفاعی نظام کے لیے ایک اہم خطرہ بناتی ہے۔ فوج کے بیان میں اس رفتار کو میزائل کی بنیادی خوبی کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔
تجربے میں شریک اعلیٰ شخصیات اور ردعمل
اس تجربے کا مشاہدہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے کمانڈر، پاک فوج کے سینئر افسران، اور میزائل نظام کی تیاری میں شامل سائنس دانوں اور انجینئروں نے کیا۔ فوج کی جانب سے جاری بیان میں ان تمام افراد کی موجودگی کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔
تجربے کے بعد صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے سروسز چیفس کے ہمراہ اس کامیابی پر ٹیم کو مبارک باد پیش کی۔ ان رہنماؤں نے میزائل نظام کی تیاری میں حصہ لینے والے فوجی اہلکاروں، سائنس دانوں اور انجینئروں کی لگن اور محنت کو سراہا۔
مبارک باد دینے والی شخصیات نے اس تجربے کو ملک کے قومی دفاعی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے سفر میں ایک اور سنگ میل قرار دیا۔ بیان کے مطابق اس کامیابی کو دفاعی شعبے میں مسلسل پیش رفت کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
آرمی راکٹ فورس کمانڈ اور دفاعی صلاحیت پر اثرات
فتح-3 کا کامیاب تجربہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی آپریشنل لچک اور حملہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کی توقع ہے۔ اس سے پاکستان کی روایتی deterrence یعنی دفاعی رکاوٹ اور مجموعی دفاعی پوزیشن مزید مضبوط ہونے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔
آئی ایس پی آر کے بیان میں اس تجربے کے ساتھ کسی نئی تعیناتی، اضافی تجربات یا باقاعدہ پیداوار کی تاریخوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لیے فی الحال یہ واضح نہیں کہ اس میزائل کو فورس کے ڈھانچے میں کب شامل کیا جائے گا۔
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