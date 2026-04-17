فتنہ الخوارج کے اہم رہنما کی گرفتاری: افغانستان میں طالبان کی مبینہ حمایت اور اہم انکشافات

افغانستان میں فتنہ الخوارج کے شدت پسند گروہ کے ایک اہم رہنما کی گرفتاری کے بعد اہم انکشافات سامنے آئے ہیں، جن میں افغانستان میں طالبان کی جانب سے تنظیم کو دی جانے والی مبینہ حمایت اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را (RAW) کی فنڈنگ کے الزامات شامل ہیں۔
امیر سہیل ، عرف مولوی حیدر، جو کہ فتنہ الخوارج کے ایک اہم رہنما ہیں، کو حفاظتی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے اور دوران تفتیش اہم انکشافات کیے ہیں۔ امیر سہیل نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کے باعث انہوں نے فتنہ الخوارج میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں فتنہ الخوارج کے مرکز میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔
اپنے اعتراف جرم میں انہوں نے انکشاف کیا کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج کے مراکز کو افغان طالبان کی جانب سے حمایت حاصل تھی اور افغانستان میں داعش اور القاعدہ جیسی تنظیموں سے قریبی تعلقات تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے آپریشنل یونٹ میں افغان باشندوں سمیت 20 سے زائد شدت پسند شامل تھے اور الزام لگایا کہ فنڈنگ افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت کی خفیہ ایجنسی را (RAW) سمیت بیرونی خفیہ ذرائع سے فراہم کی جاتی تھی۔
عامر سہیل نے بنوں، لکی مروت اور میانوالی سمیت دیگر علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فتنہ الخوارج کا اسلام اور جہاد سے کوئی تعلق نہیں، وہ پیسوں کے لیے دہشت گردی کرتے ہیں۔
حکام کے مطابق، عامر سہیل کو طبی علاج کے لیے پشاور جاتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا۔ امیر سہیل کے اعترافات نے افغانستان میں فتنہ الخوارج جیسی شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیوں اور ان کی پشت پناہی کے حوالے سے نئی جہتیں وا کی ہیں۔
ان کے انکشافات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح بیرون ملک سے پراپیگنڈا اور مالی معاونت کے ذریعے نوجوانوں کو شدت پسندی کی جانب راغب کیا جاتا ہے۔ پکتیکا صوبے میں قائم تربیتی مراکز اور افغان طالبان کی مبینہ حمایت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ علاقائی صورتحال کس حد تک حساس ہے اور شدت پسند عناصر کس طرح اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انکشافات کے مطابق، تنظیم کا دائرہ کار صرف افغانستان تک محدود نہیں بلکہ اس کے تعلقات داعش اور القاعدہ جیسے عالمی دہشت گرد گروہوں سے بھی ہیں۔ یہ انکشافات پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے جامع اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔
عامر سہیل کا یہ دعویٰ کہ فتنہ الخوارج کا اسلام اور جہاد سے کوئی تعلق نہیں اور وہ محض مالی منفعت کے لیے دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں، شدت پسند تنظیموں کے حقیقی چہروں کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ گروہ سادہ لوح نوجوانوں کو گمراہ کن نظریات کا پرچار کر کے اور انہیں جہاد کے نام پر ورغلا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد اسلام کی بدنامی اور ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے۔
بین الاقوامی اور علاقئی خفیہ ایجنسیوں، خاص طور پر را (RAW) کی جانب سے فنڈنگ کے الزامات، اس پورے نیٹ ورک کی گہرائی اور پھیلاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس قسم کے معاملات میں ملوث افراد کی گرفتاری اور ان کے نیٹ ورک کا مکمل خاتمہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔
حفاظتی فورسز کی جانب سے اس نوعیت کے اہم شدت پسندوں کی گرفتاری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم کامیابی ہے جس سے مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے میں مدد ملے گی
