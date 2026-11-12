فجیرہ میں خوفناک سڑک حادثہ، 14 ہلاک اور 30 زخمی
متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ میں ٹرک کے کنٹرول سے باہر ہونے پر 18 گاڑیوں اور 5 ٹرکوں کے تصادم میں 14 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہوگئے۔
متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ میں ایک سنگین ٹریفک حادثے کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ فجیرہ کے داخلی راستے کے قریب شیخ خلیفہ بن زاید روڈ پر پیش آیا جہاں ٹرک کے ڈرائیور نے گاڑی پر قابو کھو دیا۔ اس حادثے میں کل 18 نجی گاڑیاں اور 5 ٹرک شامل تھیں جن کے درمیان زبردست ٹکر ہوئی۔
ٹریفک حادثے کی تفصیلات اور عمل
پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثے کا سلسلہ تب شروع ہوا جب ایک ٹرک کا ڈرائیور سڑک پر گاڑی پر مکمل قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد ڈرائیور نے پہلے ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا کر راستہ روکا اور پھر ٹرک الٹ کر ٹریفک میں رکی ہوئی دیگر گاڑیوں سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکر کی شدت اتنی تھی کہ ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی جو دیکھتے ہی دیکھتے اردگرد رکھی گئی متعدد گاڑیوں تک پھیل گئی۔Also readWorkers across Spain stage first general strike in 14 years in anger over housing
آگ لگنے کے بعد موقع پر موجود شہریوں اور امدادی ٹیموں نے فوراً کارروائی شروع کی۔ فجیرہ پولیس، ایمبولینس، شہری دفاع اور دیگر امدادی کارکنوں نے مل کر صورتحال کو کنٹرول کیا اور آگ کو بھڑکنے سے روک کر بجھایا۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا تاکہ انہیں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔
متاثرین کی شناخت اور طبی صورتحال
حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ متاثرین کی فہرست میں اماراتی، پاکستانی، بھارتی، عمانی، برازیلی، اردنی اور مصری شہری شامل ہیں۔ یہ متعدد قوموں کے افراد اس ایک حادثے کا شکار ہوئے جو بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ زخمی افراد کی تعداد 30 ہے جن میں سے 15 افراد کو طبی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔
باقی 15 زخمی افراد اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور اموات کی تصدیق کے بعد لاشوں کے اگلے اقدامات کے حوالے سے رشتہ داروں سے رابطہ کیا جائے گا۔
تحقیقات اور حتمی اقدامات
فجیرہ پولیس نے حادثے کی فنی اور قانونی تحقیقات جاری رکھنے کی تصدیق کی ہے۔ تفتیشی ٹیمیں گاڑیوں کی رفتار، بریک کی کارکردگی اور ڈرائیور کی کیفیت کا جائزہ لے رہی ہیں۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں کو ہوا نہ دیں اور سرکاری ذرائع سے ہی درست معلومات حاصل کریں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی غیر مصدقہ خبر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کی جائے۔
حکام کا کہنا ہے کہ جب تک مکمل رپورٹ تیار نہیں ہو جاتی تب تک حادثے کی حتمی وجہ سامنے نہیں آئے گی۔ تاہم ابتدائی طور پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ رفتار یا ڈرائیور کی غفلت کا عنصر کارفرما تھا۔ اس واقعے پر شہری دفاع کے عملے کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے جنہوں نے تیزی سے آگ بجھا کر مزید جان و مال کے نقصان کو روکا۔
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