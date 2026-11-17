فدرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ: پی ایچ سی کو آرٹیکل 199 کے مقدمات سننے کی اجازت
فدرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ نے پی ایچ سی کو آرٹیکل 199 کے زیادہ تر مقدمات سننے کی اجازت دی ہے۔ گورنر رول اور ایمرجنسی کے معاملات کو استثنیٰ دیا گیا ہے، جو صوبائی عدالتوں کے لیے اہم پیش رفت ہے۔
فدرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت مقدمات سننے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ کیپ ایچ میں گورنر رول اور ایمرجنسی کے انتظامات سے متعلق معاملات اس دائرہ کار سے خارج ہیں۔ یہ اہم فیصلہ گزشتہ نو نومبر کو جاری کردہ عارضی پابندی میں ترمیم کے بعد سامنے آیا ہے، جس سے صوبائی عدالتی نظام میں معمول کی بحالی کے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ فدرل عدالت نے یہ وضاحت کی ہے کہ اب پشاور ہائی کورٹ تمام ضروری آئینی مقدمات کا جائزہ لے سکتی ہے۔
نویں نومبر کے حکم میں تبدیلی اور تفصیلات
فدرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ کے دو رکنی بنچ نے چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں کیپ ایچ میں گورنر رول اور میینٹیننس آف پبلک آرڈر کے معاملے کی سماعت کی۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی قیادت میں اس بنچ نے یہ فیصلہ سنایا کہ پشاور ہائی کورٹ کو آرٹیکل 199 کے تحت مقدمات کا اندراج اور ان کی سماعت جاری رکھنے کی اجازت ہے۔ فدرل عدالت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صرف گورنر رول اور ایمرجنسی کے انتظامات سے متعلق کیسز ہی پشاور ہائی کورٹ سے خارج ہیں۔Also readSaudi Delta Energy $30B Gas Deal for Pakistan Infrastructure
گزشتہ نو نومبر کو فدرل عدالت کے جاری کردہ حکم نامے میں پشاور ہائی کورٹ کی آرٹیکل 199 کے تحت مقدمات سننے کی صلاحیت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس نے صوبائی سطح پر آئینی مقدمات اور قانونی مشقوں میں شدید رکاوٹ پیدا کی تھی۔ اس نئے فیصلے کے تحت پشاور ہائی کورٹ کو پابندیوں سے آزادی مل گئی ہے اور وہ اب متعلقہ مقدمات کا جائزہ لے سکتی ہے۔
بار کونسل کی شمولیت اور وکیل کی استدعا
فدرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ نے پشاور بار کونسل کو اس مقدمے میں فریق بننے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ سماعت کو نامعلوم تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وکیل گوھر علی خان نے عدالت کو بتایا کہ نو نومبر کے حکم نامے نے پشاور ہائی کورٹ کے آپریشنز کو متاثر کیا تھا اور اس نے آرٹیکل 199 کے تمام مقدمات کو معطل کر دیا تھا۔ انہوں نے مؤقف اپنایا کہ کیپ ایچ میں زیر التوا مقدمات کی قانونی حیثیت اب بھی غیر یقینی ہے اور انہیں جلد از جلد فیصلہ کیا جانا چاہیے۔
گوھر علی خان نے عدالت کو یہ بھی یاد دلایا کہ گزشتہ روز پشاور رجسٹری میں داخل کئے گئے مقدمات کو فکس کیا جانا باقی ہے۔ وکیل نے استدعا کی کہ پشاور بار کونسل کی درخواست کے علاوہ دیگر درخواستیں بھی جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائیں۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے وکیل گوھر علی خان کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ پشاور رجسٹری میں جمع کردہ متفرق درخواستیں جب بنچ کے سامنے آئیں گی تو ان پر غور کیا جائے گا۔
قانونی نقطہ نظر اور جیل میں بند افراد
جسٹس عامر فاروق نے سماعت کے دوران رائے دی کہ آرٹیکل 245 کی سادہ تشریح سے لگتا ہے کہ اس مخصوص صورت حال میں آرٹیکل 199 کے تحت مقدمات نہیں سنے جا سکتے، تاہم انہوں نے احتیاط برتتے ہوئے کہا کہ سخت اور حرف بہ حرف تشریح سے پورا عدالی نظام بند ہو سکتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی کے انتظامات سے متعلق مقدمات کی سماعت ضروری ہے اور بار کونسلز کو سماعت میں شریک ہونا چاہیے۔
گوھر علی خان نے عدالت سے استدعا کی کہ میینٹیننس آف پبلک آرڈر کے سیکشن 3 کے تحت جیل میں بند افراد کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ کارکنان پولیس لائنز میں حراست میں ہیں اور کیپ ایچ میں ریویو بورڈ ابھی تشکیل نہیں دیا گیا ہے۔ کیپ ایچ کے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ تین مہینے سے زیادہ عرصے تک حراست میں رکھے گئے افراد کے مقدمات ریویو بورڈ کو بھیجے جا سکتے ہیں اور تین مہینے کے بعد بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔
حکومتی رپورٹ اور آئندہ کارروائی
کیپ ایچ کی صوبائی حکومت نے عدالت کے گزشتہ حکم کے مطابق ایک رپورٹ جمع کروائی ہے، جس کا ذکر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں کیا۔ فدرل کنسٹی ٹیوشنل کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو آرٹیکل 199 کے تحت مقدمات سننے کی اجازت دینے اور بار کونسل کو مقدمے میں شامل کرنے کے بعد مزید سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ صوبائی عدالتوں کے دائرہ اختیار اور نگران انتظامیہ سے متعلق قانونی کشمکش میں اہم موڑ ہے۔
اس پیش رفت کے بعد قانونی حلقوں میں امید پیدا ہوئی ہے کہ اب پشاور ہائی کورٹ اپنی مکمل طاقت سے کام کرے گی اور زیر التوا آئینی مقدمات کی کارروائی بحال ہو جائے گی۔ تاہم، گورنر رول اور ایمرجنسی کے انتظامات سے متعلق معاملات اب بھی فدرل عدالت کے دائرہ کار میں ہیں، جس کا مقصد صوبائی انتظامیہ کے خاص اختیارات کی قانونی جائزہ لینا ہے۔
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