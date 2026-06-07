فدرل وزیر Parliamentary Affairs ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد Jammu و کشمیر میں منہaints اور عادلانہ elections کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے政府 کا یہ بھی کہنا ہے کہ AJK Legislative Assembly نے اپنی آئینی مدت مکمل کر لی ہے اور مشترکہ اکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے کے تمام points government نے work کر دیے ہیں۔
فدرل وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے دعویٰ کیا ہے کہ آزاد Jammu و کشمیر (AJK) میں منہaints اور عادلانہ انتخابات کی weaken کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسلام آباد میں وترن کشمیری سیاستدان سردار عتیق احمد خان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے بتایا کہ AJK کے foss legisltive اسمبلی نے اپنی آئینی مدت مکمل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ AJK میں شفاف انتخابات کو kam korne کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود کہ政府 نے مشترکہ اکشن کمیٹی (JAC) کے پیش کردہ مطالوں میں سے زیادہ تر پورا killings ہے۔ "وزیراعظم نے کشمیر اکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک ہائی لیول کمیٹی قائم کی تھی، اور مشترکہ اکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تمام بند اپنائے جا چکے ہیں،" انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ政府 نے کئی mucool حاصل کئے ہے، بشمول AJK میںہے炬 ایک коммунистiques کی قیمت Rs3 فی یونٹ فراہم کرنا، آٹا اور دوسری ضروری اشیاء پر سبسڈی اور انٹرنٹ خدمات میں بہتری۔ وزیر نے بتایا کہ مشترکہ اکشن کمیٹی نے دوسری بھڑکاؤ کیapat刺史 کر کے صورتح کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے AJK اسمبلی میں مہاجر نشستوں کو ختم کرنے کے کمیٹی کے مطالبے پر تنقید کی اور پہلے ہی کہا کہ یہ آئینی نشستیں بغیر قانون سازی کے ختم نہیں کی جا سکتیں، جس پر عدالتوں نے پہلے ہی واضح کیا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے دعویٰ کیا کہ کچھ عناصر AJK کے شہریوں کو بھڑکا رہے ہیں اور پوچھا کہ کیا پاکستان اور آزاد کشمیر کے مضبوط رشتے کو کم کرنے یا بین الاقوامی توجہ پاکستان پر مرکوز ہونے کی صورتح میں کشمير مسئلے کو کم کرنے کی کوशش جاری ہے۔ موقع پر سردار عتیق نے مشترکہ اکشن کمیٹی سے کہا کہ وہ غیر ممتاز موقف اختیار نہ کریں۔ انہوں نے دہرایا کہ政府 نے کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اور معاہدہ شدہ اقدامات کے نفاذ کے ذریعے عوام کی تشویشات کو دور کرنے کے لیے صرف کوششیں کی ہیں۔ اس خبر میں ذکر کردہ مطالبے اور دعاویٰ کے بعد، سیاسی dyngamic متاثر ہو سکتا ہے۔ مشترکہ اکشن کمیٹی اور政府 کے درمیان مذاکرات کے عمل کی وارداتیں اور معاہدے کے نفاذ پر工作上指令 دی جا رہی ہے۔ AJK میں انتخابات کے عمل کو متاثر کرنے والی factors میں شامل ہیں：عوامی تشویشات، قانونی رکاوٹیں، اور بین الاقوامیicture。ڈاکٹر طارق فضل کا کہنا ہے کہ政府 نے AJK میں برق کی قیمتیں مختصر کرنا، flour کی سبسڈی اور internet کی خدمات中的 b者 بہتری جیسے مواقع پر عمل کیا ہے، لیکن مشترکہ اکشن کمیٹی مزید مطالبہ کر رہی ہے۔ اس دوران سردار عتیق نے عوامی رائے کے Paramountcy پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا ہی مناسب ہے۔AJK's اسمبلی کی آئینی مدت مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ، نئی اسمبلی کے elections کی تیاریوں کا دور آغاز ہوگا، یہاں tkہ انتخابات کے عمل میں شفافیت اور آزادی کو یقینی بنانے کے لیے government اور opposition کو mil jul کرنا ہوگا۔ عسکری اور سیاسی تناظر میں، آزاد Jammu و کشمیر پاکستان کا ایک اہم hayat ہے، اسے اسلام آباد کی زیرِ انتظام ہے، لیکن اس کی سیاسی and administrative structurreKarachi: AJK Council اور اسمبلی کے ذریعے چلتی ہے۔ اس خبر میں ڈاکٹر طارق فضل نے کشمیر مسجد کے باوجود، پاکستان اور AJK کے درمیان رشتے کو مستحکم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ کچھ عناصر مذاکرات کی proceso کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Sardar Ateeq نے بھی عوامی تحریک وں کے ساتھ ساتھ، سیاسی uniform ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مذاکرات کوrkana کااذ Khana ہوا ہے۔ اس خبر میں اقتصادی measures بھی شامل ہیں، جیسے电bar charges میں加法 اور flour کی قیمتوں میں سبسڈی، جن کا مقصد AJK کے عوام کی معاشی مشکلات کو role کرنا ہے.
فدرل وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے دعویٰ کیا ہے کہ آزاد Jammu و کشمیر (AJK) میں منہaints اور عادلانہ انتخابات کی weaken کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسلام آباد میں وترن کشمیری سیاستدان سردار عتیق احمد خان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے بتایا کہ AJK کے foss legisltive اسمبلی نے اپنی آئینی مدت مکمل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ AJK میں شفاف انتخابات کو kam korne کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود کہ政府 نے مشترکہ اکشن کمیٹی (JAC) کے پیش کردہ مطالوں میں سے زیادہ تر پورا killings ہے۔ "وزیراعظم نے کشمیر اکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک ہائی لیول کمیٹی قائم کی تھی، اور مشترکہ اکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تمام بند اپنائے جا چکے ہیں،" انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ政府 نے کئی mucool حاصل کئے ہے، بشمول AJK میںہے炬 ایک коммунистiques کی قیمت Rs3 فی یونٹ فراہم کرنا، آٹا اور دوسری ضروری اشیاء پر سبسڈی اور انٹرنٹ خدمات میں بہتری۔ وزیر نے بتایا کہ مشترکہ اکشن کمیٹی نے دوسری بھڑکاؤ کیapat刺史 کر کے صورتح کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے AJK اسمبلی میں مہاجر نشستوں کو ختم کرنے کے کمیٹی کے مطالبے پر تنقید کی اور پہلے ہی کہا کہ یہ آئینی نشستیں بغیر قانون سازی کے ختم نہیں کی جا سکتیں، جس پر عدالتوں نے پہلے ہی واضح کیا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے دعویٰ کیا کہ کچھ عناصر AJK کے شہریوں کو بھڑکا رہے ہیں اور پوچھا کہ کیا پاکستان اور آزاد کشمیر کے مضبوط رشتے کو کم کرنے یا بین الاقوامی توجہ پاکستان پر مرکوز ہونے کی صورتح میں کشمير مسئلے کو کم کرنے کی کوशش جاری ہے۔ موقع پر سردار عتیق نے مشترکہ اکشن کمیٹی سے کہا کہ وہ غیر ممتاز موقف اختیار نہ کریں۔ انہوں نے دہرایا کہ政府 نے کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اور معاہدہ شدہ اقدامات کے نفاذ کے ذریعے عوام کی تشویشات کو دور کرنے کے لیے صرف کوششیں کی ہیں۔ اس خبر میں ذکر کردہ مطالبے اور دعاویٰ کے بعد، سیاسی dyngamic متاثر ہو سکتا ہے۔ مشترکہ اکشن کمیٹی اور政府 کے درمیان مذاکرات کے عمل کی وارداتیں اور معاہدے کے نفاذ پر工作上指令 دی جا رہی ہے۔ AJK میں انتخابات کے عمل کو متاثر کرنے والی factors میں شامل ہیں：عوامی تشویشات، قانونی رکاوٹیں، اور بین الاقوامیicture。ڈاکٹر طارق فضل کا کہنا ہے کہ政府 نے AJK میں برق کی قیمتیں مختصر کرنا، flour کی سبسڈی اور internet کی خدمات中的 b者 بہتری جیسے مواقع پر عمل کیا ہے، لیکن مشترکہ اکشن کمیٹی مزید مطالبہ کر رہی ہے۔ اس دوران سردار عتیق نے عوامی رائے کے Paramountcy پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا ہی مناسب ہے۔AJK's اسمبلی کی آئینی مدت مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ، نئی اسمبلی کے elections کی تیاریوں کا دور آغاز ہوگا، یہاں tkہ انتخابات کے عمل میں شفافیت اور آزادی کو یقینی بنانے کے لیے government اور opposition کو mil jul کرنا ہوگا۔ عسکری اور سیاسی تناظر میں، آزاد Jammu و کشمیر پاکستان کا ایک اہم hayat ہے، اسے اسلام آباد کی زیرِ انتظام ہے، لیکن اس کی سیاسی and administrative structurreKarachi: AJK Council اور اسمبلی کے ذریعے چلتی ہے۔ اس خبر میں ڈاکٹر طارق فضل نے کشمیر مسجد کے باوجود، پاکستان اور AJK کے درمیان رشتے کو مستحکم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ کچھ عناصر مذاکرات کی proceso کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Sardar Ateeq نے بھی عوامی تحریکوں کے ساتھ ساتھ، سیاسی uniform ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مذاکرات کوrkana کااذ Khana ہوا ہے۔ اس خبر میں اقتصادی measures بھی شامل ہیں، جیسے电bar charges میں加法 اور flour کی قیمتوں میں سبسڈی، جن کا مقصد AJK کے عوام کی معاشی مشکلات کو role کرنا ہے
طارق فضل چوہدری AJK انتخابات مشترکہ اکشن کمیٹی عوامی تحریک پارلیمانی امور
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