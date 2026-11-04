فدرل کیبنٹ نے خیبرپختونخوا کے گورنر کو ایمرجنسی پاورز دیں
وزیراعظم شہباز شریف کی زیرِ صدارت اجلاس میں کیبنٹ نے خیبرپختونخوا کے گورنر کو عوامی امور چلانے کا اختیار دے دیا جبکہ نئے کرنسی نوٹس اور دفاعی معاہدے کی بھی منظوری ملی۔
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے فدرل کیبنٹ کے اہم اجلاس میں خیبرپختونخوا میں عوامی اور انتظامی امور کی بہتر نگرانی کے لیے ایک کلیدی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ فدرل کیبنٹ نے صوبے میں ایمرجنسی کے دوران روزمرہ کی خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے گورنر خیبرپختونخوا کو وزیراعلیٰ کے تفویض کردہ اختیارات منتقل کرنے کی سرکاری منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم آفس سے جاری سرکاری بیان کے مطابق یہ اقدام صوبے میں حکومتی کارکردگی کو مزید مستحکم کرنے اور عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
اختیارات کی منتقلی اور رپورٹنگ کا نظام
گورنر خیبرپختونخوا اب صوبے کے معمول کے انتظامی معاملات کو دیکھنے کے تمام ضروری اختیارات استعمال کریں گے جو اس وقت تک وزیراعلیٰ کے پاس موجود تھے۔ اس نئے نظام کے تحت گورنر کو ہر ماہ فدرل حکومت کو ایک تفصیلی جائزہ رپورٹ پیش کرنی ہوگی تاکہ صوبائی انتظامیہ کے کاموں کی شفاف نگرانی کی جا سکے۔ فدرل کیبنٹ نے اس فیصلے کو انتہائی خوش آئند قرار دیتے ہوئے یہ امید بھی ظاہر کی کہ خیبرپختونخوا ایڈوائزری کونسل کی قیادت میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
نئے کرنسی نوٹس اور سیکیورٹی فیچرز
فدرل کیبنٹ نے وزارتِ خزانہ کی سفارش پر نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ اس پروسیس میں ملک بھر سے ماہر مصوروں اور ڈیزائنرز سے تجاویز لی گئیں اور وزیراعظم کی جانب سے قائم کی گئی کیبنٹ کمیٹی نے تمام متعلقہ فریقین سے مکمل مشاورت کی۔ فدرل کیبنٹ کے اجلاس میں یہ وضاحت کی گئی کہ جعلی نوٹوں کی روک تھام کے لیے جدید سیکیورٹی فیچرز کو شامل کیا جائیگا جس سے نوٹوں کے استعمال کی معیاد میں بھی اضافہ ہوگا۔ نئے میٹریل کا استعمال نوٹوں کو زیادہ پائیدار بنائے گا اور ان کی زندگی کو طویل کرے گا۔
پاکستان اور کویت دفاعی تعاون کی توثیق
دفاعی امور میں دونوں ممالک کے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے فدرل کیبنٹ نے پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے کی سرکاری توثیق کر دی۔ یہ اہم معاہدہ دو برس قبل یعنی 11 جون 2023 کو طے پایا تھا جس کا بنیادی مقصد دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ کویتی حکومت نے اس معاہدے کو 19 جولائی کو اپنی سطح پر مسترد کر دیا تھا جو اب فدرل کیبنٹ کی جانب سے باضابطہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔
حکومتی اداروں اور کیسز کے فیصلے منظور
فدرل کیبنٹ نے حکومتی ملکیتی اداروں (CCOSoes) کی کمیٹی کے 26 اکتوبر کے اجلاس میں کیے گئے تمام فیصلوں کی باضابطہ توثیق کر دی ہے۔ اس کے علاوہ کیبنٹ کمیٹی برائے لیجسلیٹیو کیسز (CCLC) کے متعدد اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کو بھی حتمی شکل دی گئی جن کی تاریخیں 22 جنوری، 26 فروری، 5 اگست، 18 اگست، 27 اگست، 11 ستمبر اور 22 ستمبر ہیں۔ ان فیصلوں سے حکومتی اداروں کی کارکردگی اور قانونی معاملات میں تسلسل قائم رکھنے میں مدد ملے گی۔
منطقی نتائج اور قریب آنے والے اقدامات
ان فیصلوں کے نتیجے میں خیبرپختونخوا میں عوامی خدمات کی فراہمی میں کوئی خلل نہیں پڑے گا اور گورنر کے ذریعے انتظامیہ کو مکمل اختیارات مل جائیں گے۔ نئے کرنسی نوٹوں کا اجرا مستقبل میں معاشی نظام میں شفافیت کو بڑھائے گا جبکہ دفاعی معاہدے سے علاقائی سلامتی کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ اگلے مرحلے میں گورنر ہر مہینے اپنی رپورٹس جمع کروائیں گے اور نئے ڈیزائنوں والے نوٹس مارکیٹ میں گردش میں آئیں گے۔
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